FavAC erkämpft schwierigen Sieg in Krems!

"Die dritte Woche in Folge, in der die Null steht. Das ist eine außergewöhnliche Leistung für uns." Kadir Dozhghar, Trainer des FavAC durfte sich mit seiner Mannschaft Freitagabend über einen, im Vorfeld unerwarteten, Auswärtssieg freuen. Die gute Serie des Kremser SC seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gastgeber verloren gegen Favoritner AthletikClub mit 0:2 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein.

Spiel auf hohem Niveau

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Zuvor sahen die Zuseher bei hohen Spätsommertemperaturen aber ein attraktives Match mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. FavAC-Keeper Zdravkovic kann einen Ambichl-Abschluss klären. Felber setzte die Kugel wenig später knapp am Tor vorbei. Die Gäste versuchten zu verteidigen und auch selber im Angriff aktiv zu werden, die größeren Möglichkeiten hatten aber die Niederösterreicher. Felber knallte den Ball kurz vor der Pause an die Latte. Dann ging es torlos in die Pause.

FavAC erkämpft Sieg

Nach dem Seitenwechsel dann der Paukenschlag. In der 50. Minute ging FavAC in Front. Benjamin Mustafic war es, der vor 1.145 Zuschauern zur Stelle war. In weiterer Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Kremser durchaus ihre Chancen auf den Ausgleich hatten. Die beste hatte in der Schlussphase Krems-Goalie Riegler, dessen Kopfball nach einem Corner vermeintlich hinter der Linie gerettet wurde. Kurz vor Schluss trafen die Wiener durch Jordan Akande dann aber zur Entscheidung (96.). Am Schluss gewann Favoritner AthletikClub gegen den Kremser SC.

Kadir Dozhghar (Trainer FavAC):

"Die dritte Woche in Folge, in der die Null steht. Das ist eine außergewöhnliche Leistung für uns. Wir haben ein wenig gebraucht um in der Liga Fuß zu fassen aber es klappt nun immer besser. Es war heute von beiden Teams ein gutes Spiel. Wir hatten in den richtigen Momenten das nötige Glück - so ist Fußball. Wir sind jedenfalls richtig stolz auf unsere Leistung."

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der Kremser SC auf Platz vier abgerutscht. Der Kremser SC baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der Sieg über den Kremser SC, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FavAC von Höherem träumen. Prunkstück von Favoritner AthletikClub ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst vier Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von FavAC bei. Favoritner AthletikClub ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Kremser SC tritt am kommenden Freitag bei SV Klöcher Bau Oberwart an, FavAC empfängt am selben Tag SR Donaufeld.

Regionalliga Ost: Kremser SC – Favoritner AthletikClub, 0:2 (0:0)

96 Jordan Akande 0:2

50 Benjamin Mustafic 0:1

