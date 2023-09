Donaufeld schnappt sich mit Sieg über FavAC die Tabellenführung

Details Freitag, 01. September 2023 23:26

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen SR Donaufeld und Favoritner AthletikClub an diesem sechsten Spieltag. Die Ausgangslage sprach für SR Donaufeld, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Spiel entpuppte sich aber als Krimi, immerhin ging es Hin und Her und der Aufsteiger aus dem zehnten Wiener Gemeindebezirk warf alles in die Schlacht. Donaufeld holt sich mit dem Auswärtssieg die Tabellenführung in der Regionalliga Ost.

Knappe Donaufelder Führung

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Es dauert aber eine Weile, bis die beiden Teams auch echte Tormöglichkeiten vorfinden. Vor einer Kulisse von 400 Zuschauern war es schließlich Manuel Wolf, der das 1:0 für den Spitzenreiter erzielte. Die Donaufelder Offensive hebelt die Favoritener Defensive mit wenigen Pässen aus. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

FavAC schlägt zu

Im zweiten Durchgang starten die Gastgeber stärker und drücken auf den Ausgleich. Für das erste Tor von FavAC war Keisuke Iida verantwortlich, der in der 52. Minute das 1:1 besorgte. Der Jubel der Heimischen war noch nicht ganz abgeklungen, schon führen wieder die Gäste aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk. Der Treffer zum 2:1 sicherte SR Donaufeld nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Wolf in diesem Spiel (55.). Jetzt werfen die Gastgeber alles nach vorne - man will hier zumindest einen Punkt. Anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1 für die Gäste. In der 82. Minute brachte Marcel Holzer das Netz für SR Donaufeld zum Zappeln. Die Heimischen schlagen aber neuerlich zu und verkürzen: Arnel Mandalovic schoss für Favoritner AthletikClub in der 85. Minute das zweite Tor. Die Heimischen riskieren jetzt alles, es bleibt aber beim knappen Auswärtssieg der Donaufelder.

Für FavAC gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Favoritner AthletikClub rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FavAC bei.

Bei SR Donaufeld präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Die errungenen drei Zähler gingen für SR Donaufeld einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Saison von SR Donaufeld verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SR Donaufeld nun schon vier Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SR Donaufeld zu besiegen.

Am kommenden Freitag tritt Favoritner AthletikClub bei ASV Draßburg an, während SR Donaufeld einen Tag später SV Klöcher Bau Oberwart empfängt.

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – SR Donaufeld, 2:3 (0:1)

85 Arnel Mandalovic 2:3

82 Marcel Holzer 1:3

55 Manuel Wolf 1:2

52 Keisuke Iida 1:1

36 Manuel Wolf 0:1

Foto-Copyright: AH_Sportfotos | Anja Haller

