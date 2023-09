Nach 16 (!!!) Monaten - Wiener Viktoria feiert nach Ewigkeiten wieder Auswärtssieg!

Details Samstag, 02. September 2023 12:10

Seit Mai 2022 und einem Auswärtssieg beim FCM Flyeralarm Traiskirchen wartete der SC Wiener Viktoria auf einen Auswärtssieg. Gestern Abend war es aus Sicht der Wiener endlich soweit: die Elf von Trainer Toni Polster gewann beim bisherigen Tabellenführer SV Sparkasse Leobendorf mit 4:2 und holte den ersten Dreier in der Fremde seit knapp 16 Monaten. "Die Jungs haben das Gefühl schon gar nicht mehr gekannt. Von der Art und Weise wie wir gespielt haben, war es aber auch absolut verdient", zeigte sich Co-Trainer Kurt Castek danach begeistert.

Paul Sahanek (hier noch im Dress von Steyr in der ADMIRAL 2. Liga) und seine Viktoria feiert Sieg in Leobendorf

Leobendorf legt vor

Gänzlich zufrieden konnte das Trainerteam mit dem Auftritt nicht sein, denn die Gäste verschliefen, wie schon des öfteren in der noch jungen Saison, die Anfangsphase. Das Resultat: Für das 1:0 von SV Leobendorf zeichnete Marco Sahanek verantwortlich, der einen Freistoß herrlich aus knapp 20 Metern in die Maschen setzte (15.). Danach hatte Leobendorf zwei sehr gute Kontermöglichkeiten, ließ diese aber liegen und verpasste damit eine deutlichere Führung. Das sollte sich an diesem Spätnachmittag noch entscheidend auswirken. Denn wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Alexander Jovanovic mit dem 1:1 für Wiener Viktoria zur Stelle (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Younster wirbelt Leobendorfer durch

Zur zweiten Halbzeit brachte Polster den jungen Daniel Hölbling und der machte von nun an auf seiner Seite Dampf. Leobendorf musste den Treffer von Dominik Rotter per Kopf zum 2:1 hinnehmen (51.). Wenig später war Ex-Rapidler Philipp Schobesberger zur Stelle, nachdem ihn Nico Löffler ideal freispielte (57.). Für ruhige Verhältnisse sorgte schließlich Rotter, als er, erneut per Kopf, das 4:1 für den Gast besorgte (67.). Marco Hofer verkürzte für SV Sparkasse Leobendorf später in der 80. Minute auf 2:4. Am Ende schlug Wiener Viktoria die Gastgeber auswärts.

Kurt Castek (Co-Trainer Wiener Viktoria):

"Die Jungs haben das Gefühl schon gar nicht mehr gekannt. Von der Art und Weise wie wir gespielt haben, war es aber auch absolut verdient. Die Anfangsphase haben wir erneut verschlafen, mit Fortdauer wurde es aber immer besser. Wenn du überall hörst, dass du einen Kader für ganz oben hast, erzeugt das natürlich auch einen gewissen Druck."

Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Leobendorf. Die Situation bei Leobendorf bleibt angespannt. Gegen SC Wiener Viktoria kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bei Wiener Viktoria präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SC Wiener Viktoria aus und brachte eine Verbesserung auf Platz acht ein. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Wiener Viktoria bei. SC Wiener Viktoria ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am Freitag, den 08.09.2023, tritt SV Sparkasse Leobendorf bei FC Marchfeld Donauauen an (19:30 Uhr), einen Tag später (16:00 Uhr) genießt Wiener Viktoria Heimrecht gegen die Zweitvertretung von SK Rapid.

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – SC Wiener Viktoria, 2:4 (1:1)

80 Marco Hofer 2:4

67 Dominik Rotter 1:4

57 Philipp Schobesberger 1:3

51 Dominik Rotter 1:2

42 Alexander Jovanovic 1:1

15 Marco Sahanek 1:0

Foto-Copyright: GEPA Admiral

