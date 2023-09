Top-Spiel in Wien: Rapid II schlägt zehn Traiskirchner knapp!

Details Samstag, 02. September 2023 12:47

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen der Zweitvertretung von SK Rapid und dem FCM Flyeralarm Traiskirchen an diesem sechsten Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. "Halbzeit eins haben wir komplett verschlafen, das kannst du dir gegen eine Mannschaft wie Rapid II nicht erlauben", war sich Drazen Grujicic, Co-Trainer der Gäste, nach dem Spiel bewusst.

Tobias Hedl spielte auch schon in der ADMIRAL 2. Liga für Rapids Zweier

Spiel auf schiefer Ebene

"Halbzeit eins war die schlechteste seit ich in Traiskirchen bin. Die 2:0-Führung war absolut verdient." Die Jungs von Trainer Stefan Kulovits spielten die Niederösterreicher teilweise regelrecht an die Wand. Man zeigte sich in den Zweikämpfen besser und auch spielerisch klar überlegen. Die Folge: Jovan Zivkovic brachte FCM Traiskirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 29. und 31. Minute vollstreckte. Zunächst traf er nach einem Zuspiel in die Tiefe. Kurz danach dribbelte er von rechts außen links in die Mitte und traf ins lange Eck. Mit der Führung für SK Rapid II ging es in die Kabine.

Wie verwandelt gelingt der Ausgleich

Traiskirchen meldete sich mit dem Anschluss zurück. Es war die 48. Spielminute, als Salko Mujanovic vor 220 Zuschauern zur Stelle war. Plötzlich war wieder Spannung im Spiel. Nachdem Michael Tercek vom Unparteiischen Mag. Jan Uwe Thiel mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, mussten die Gäste aber in Unterzahl agieren (74.). In der 81. Minute gelang dem FCM Flyeralarm Traiskirchen aber trotzdem, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Fatih Balli nach einem Standard.

Trotzdem verloren

Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Tobias Hedl, der mit seinem Treffer in der 86. Minute die späte Führung von SK Rapid II sicherstellte. Zum Schluss feierte SK Rapid II einen dreifachen Punktgewinn gegen FCM Traiskirchen.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Halbzeit eins war die schlechteste seit ich in Traiskirchen bin. Die 2:0-Führung war absolut verdient. Nach der Pause waren wir dann wie verwandelt und hätten dann in Unterzahl sogar noch den Ausgleich geschafft. Leider hats zum Sieg nicht gereicht aber wir haben gesehen, dass wir mit einer Spitzenmannschaft, teilweise kams mir vor als würden wir gegen die Kampfmannschaft von Rapid spielen, absolut mithalten können."

SK Rapid II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der die Heimmannschaft auf den sechsten Rang kletterte. Mit erschreckenden 14 Gegentoren stellt SK Rapid II die schlechteste Abwehr der Liga. SK Rapid II ist seit vier Spielen unbezwungen.

Bei Traiskirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). FCM Flyeralarm Traiskirchen rutschte mit dieser Niederlage auf den fünften Tabellenplatz ab. FCM Traiskirchen baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt SK Rapid II bei SC Wiener Viktoria an, während Traiskirchen einen Tag zuvor Wiener Sport-Club empfängt.

Regionalliga Ost: SK Rapid II – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 3:2 (2:0)

86 Tobias Hedl 3:2

81 Fatih Balli 2:2

48 Salko Mujanovic 2:1

31 Jovan Zivkovic 2:0

29 Jovan Zivkovic 1:0

