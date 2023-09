Derbysieg für Neusiedl - 2:0 gegen Draßburg!

Details Samstag, 02. September 2023 12:58

Am Freitag verbuchte Neusiedl am See einen 2:0-Erfolg gegen Draßburg. Auf dem Papier ging Neusiedl als leichter Favorit ins Spiel gegen ASV Draßburg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. "Es war ein wichtiger Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge", freute sich NSC-Trainer Stefan Rapp für seine Jungs.

Unspektakuläre erste Halbzeit

Der erste Durchgang hatte wenig spektakuläres für die Zuschauer zu bieten. Die beste Chance hatten dabei die Gäste nach einem Eckball von Neusiedl. Heim-Keeper Gindl reagierte nach einem blitzschnellen Konter im Eins-gegen-Eins aber überragend und verhinderte den Einschlag. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Kienzl und Paukner als Matchwinner

Nach der Pause dominierten dann die Gastgeber, hatten vor der Führung und speziell danach gute Chancen. Kienzl vergab eine Kopfballchance an der zweiten Stange. "Den macht er normalerweise mit geschlossenen Augen", merkte Rapp an. Wenig später machte er es aber besser. Patrick Kienzl brach für SC Neusiedl am See 1919 den Bann und markierte mit einem Flachschuss ins lange Eck in der 64. Minute die Führung. Draßburg versuchte zu reagieren, erneut war Gindl nicht zu überwinden. Dann die Entscheidung: Matus Paukner beförderte das Leder per Scherenschlag zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (70.). Als der Unparteiische Matthias Wilfried Lenz die Partie abpfiff, reklamierte Neusiedl am See schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Der Sieg über Draßburg, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Neusiedl von Höherem träumen. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SC Neusiedl am See 1919 bei.

ASV Draßburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Draßburg liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 13 Gegentreffer fing. ASV Draßburg musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Draßburg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert ASV Draßburg im Klassement weiter an Boden.

Neusiedl am See hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 15.09.2023 gegen den SG Ardagger/Viehdorf. Draßburg erwartet am Freitag Favoritner AthletikClub.

Regionalliga Ost: SC Neusiedl am See 1919 – ASV Draßburg, 2:0 (0:0)

70 Matus Paukner 2:0

64 Patrick Kienzl 1:0

Foto-Copyright: SC Neusiedl/Michael Weiss

