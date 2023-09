13 Spiele en suite ungeschlagen - WSC siegt auch gegen Ardagger/Viehdorf!

Details Samstag, 02. September 2023 14:48

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen Wiener Sport-Club und dem Ardagger/Viehdorf an diesem sechsten Spieltag. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Wiener Sport-Club, denn der niederösterreichische Aufsteiger erwies sich, wie im Vorfeld zu erwarten, als harter Gegner. Am Ende entschied ein Treffer von Mario Vucenovic die Partie zugunsten der Elf von Trainer Robert Weinstabl, die zum 13. Mal in Folge und als einzige Mannschaft der Liga weiterhin ohne Niederlage blieb.

Anfangsphase geht an Hausherren

Von der überragenden Stimmung, es waren knapp 1.800 Zuschauer auf den Sport-Club-Platz gekommen, ließen sich Gäste ein wenig einschüchtern, taten sich in der Anfangsphase schwer aus den Griffen der Hausherren zu befreien. Die Belohnung für die Gastgeber war das 1:0 durch Mario Vucenovic. Nach einem kurz abgespielten Eckball, stand der WSC-Akteur in der Mitte komplett frei und traf, an einigen gegnerischen Beinen vorbei, zur Führung (20.).

Ardagger kommt auf - trifft zweimal Alu

Langsam aber sicher kamen dann auch die Mannen von Trainer Michael Unterberger besser in die Partie. Ein Weinstabl-Abschluss ging an die Stange und von dort ins Toraus. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Wiener Sport-Club einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild. Der WSC war, wie zu erwarten spielbestimmend, die Gäste zeigten aber gehörig Gegenwehr und trafen zum zweiten Mal nur Aluminium. Einen Versuch von Unterbuchschachner lenkte Heim-Keeper Prögelhof im letzten Moment noch an die Latte (58.).

WSC-Keeper Prögelhof hielt den Sieg seiner Mannschaft fest

Dimov-Ausschluss bringt Ardagger Vorteile

Die Schlussphase musste Wiener Sport-Club ohne Philip Dimov bestreiten, der in der 71. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl konnte der Wiener Sport-Club die Führung in der Schlussphase verteidigen und war in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Ardagger/Viehdorf.

Wiener Sport-Club konnte sich gegen den SG Ardagger/Viehdorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Prunkstück von Wiener Sport-Club ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Wiener Sport-Club bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Wiener Sport-Club drei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Der Ardagger/Viehdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Mit zwölf Punkten auf der Habenseite herrscht bei Wiener Sport-Club eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Ardagger/Viehdorf nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Freitag trifft Wiener Sport-Club auf FCM Flyeralarm Traiskirchen, der SG Ardagger/Viehdorf spielt am selben Tag gegen FC Mauerwerk Immo.

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – SG Ardagger/Viehdorf, 1:0 (1:0)

20 Mario Vucenovic 1:0

