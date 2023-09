Hosiner-Dreierpack: Young Violets schießen Mauerwerk mit 6 Toren aus dem Stadion

Details Samstag, 02. September 2023 22:55

Die Young Violets erteilte Mauerwerk eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Young Violets Austria Wien wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Gäste ließen den Heimischen - trotz einer Schrecksekunde am Beginn - letztlich nicht den Funken einer Chance. Mauerwerk - wo Marek Kausich auf der Trainerbank sein Debüt gab - wartet damit weiterhin auf den ersten Sieg und ziert mit zwei Punkten das Tabellenende, während die Young Violets jetzt bei acht Punkten stehen.

Hosiner eiskalt

Dabei hätte die Partie ganz anders verlaufen können. In der sechsten Minute jubeln die Gastgeber, doch der Linienrichter entscheidet zurecht auf Abseits. Für die Young Violets ist dieser vermeintliche Rückstand aber ein Weckruf. Philipp Hosiner brachte FC Mauerwerk Immo per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 31. Minute vollstreckte. Zunächst trifft er nach einer verunglückten Rückgabe per Kopf - Philipp Hosiner schaltet am schnellsten, kommt zuerst an die Kugel und sorgt per Lupfer für das 1:0. Dann nimmt David Ewemade Tempo auf und findet in der Box Routinier Hosiner, der mit dem ersten Kontakt zum 2:0 verwandelt - wunderbare Kontakte. Die Gastgeber sind inzwischen nicht mehr auf dem Platz. Mit der klaren Führung für die Young Violets ging es in die Kabine.

Glasklare Sache

In der zweiten Halbzeit drehen die Gäste dann so richtig auf. Vor 165 Zuschauern markierte Hosiner das 3:0 (51.) - perfekter Steilpass auf Hosiner, der Schlussmann Vladan Pesic umkurvt und einschiebt. Die Gäste haben weiter nicht genug. Mit dem 4:0 für den Gast war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.): Rocco Sutterlüty zieht auf, Hosiner führt einen Freistoß schnell und schon steht es 4:0. Samuel Oppong verkürzte für FC Mauerwerk später in der 67. Minute auf 1:4. Mikolaj Sawicki (92.) und Luka Izderic (95.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung der Young Violets. Die Young Violets Austria Wien überrannte Mauerwerk förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von FC Mauerwerk Immo im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 16 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Regionalliga Ost. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der Tabellenletzte wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz der Young Violets genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Young Violets Austria Wien beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nach der klaren Niederlage gegen die Young Violets ist FC Mauerwerk weiter das defensivschwächste Team der Regionalliga Ost. Die Young Violets Austria Wien setzte sich mit diesem Sieg von Mauerwerk ab und nimmt nun mit acht Punkten den neunten Rang ein, während das Heimteam weiterhin zwei Zähler auf dem Konto hat und den 16. Tabellenplatz einnimmt.

Für FC Mauerwerk Immo geht es am kommenden Freitag beim SG Ardagger/Viehdorf weiter. Die Young Violets tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 15.09.2023, bei Favoritner AthletikClub an.

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – Young Violets Austria Wien, 1:6 (0:2)

95 Luka Izderic 1:6

92 Mikolaj Sawicki 1:5

67 Samuel Oppong 1:4

55 Rocco Sutterluety 0:4

51 Philipp Hosiner 0:3

31 Philipp Hosiner 0:2

10 Philipp Hosiner 0:1

Foto: Austria Wien

