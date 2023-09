2:1 in Oberwart - Premierentreffer bringt Krems zurück in die Erfolgsspur!

Details Montag, 04. September 2023 07:03

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der Kremser SC mit 2:1 gegen SV Klöcher Bau Oberwart gewann. Die Ausgangslage sprach für den Kremser SC, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Es bedurfte jedoch 90 Minuten harter Arbeit, bis der Auswärtserfolg feststand. Ausgerechnet ein Premierentreffer von Alec Flögel, Sohn von KSC-Coach Thomas Flögel, sorgte dafür, dass die Niederöstereicher mit Tabellenführer Donaufeld gleichzogen.

Oberwart beginnt engagiert

SV Oberwart ging vor 450 Zuschauern in Führung. Bernd Kager war es, der in der 15. Minute per Kopf zur Stelle war und damit einen durchaus guten und engagierten Beginn der Hausherren abrundete. Die Burgenländer warteten vor dem Spiel noch auf den ersten Heimsieg dieser Saison, nach dem 0:3 letzte Woche gegen TWL Elektra wollte man es nun gegen Krems besser machen. Der Start war zumindest geglückt. In weiterer Folge wäre durchaus noch ein Treffer möglich gewesen, Patrick Farkas und Thomas Herrklotz hatten Chancen aufs 2:0, ließen diese jedoch aus. Krems selber hatte aber auch Chancen, die besten vergaben Flögel und Martic. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Krems dreht die Partie

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Gäste kompakter und brachten die Hausherren damit zunehmend unter Druck. Großchancen waren keine zu verzeichnen, Tore sollten aber doch noch fallen Benedikt Martic beförderte das Leder per Abstauber zum 1:1 des Kremser SC in die Maschen (71.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als die Gäste den entscheidenden Führungstreffer erzielten. Alec Flögel traf per Schuss von der Sechzehnergrenze genau ins Eck zum 2:1 (84.).

SV Oberwart findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Mit erst fünf erzielten Toren hat SV Klöcher Bau Oberwart im Angriff Nachholbedarf. SV Oberwart musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Klöcher Bau Oberwart insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Seit vier Spielen wartet SV Oberwart schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte der Kremser SC sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Mit dem Sieg baute der Kremser SC die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Kremser SC vier Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Am kommenden Samstag tritt SV Klöcher Bau Oberwart bei SR Donaufeld an, während der Kremser SC einen Tag zuvor Team Wiener Linien Elektra empfängt.

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – Kremser SC, 1:2 (1:0)

84 Alec Floegel 1:2

71 Benedikt Martic 1:1

15 Bernd Kager 1:0

