FC Marchfeld Donauauen gegen SV Leobendorf: Krimi ohne Sieger

Details Samstag, 09. September 2023 11:15

Am Freitag war der SV Sparkasse Leobendorf bei FC Marchfeld Donauauen zu Gast und die 350 Zuschauer sahen ein absolutes Spitzenspiel. Von der Chancenanzahl waren die Hausherren zwar im Vorteil, doch in Summe entwickelte sich über 90 Minuten eine hochklassige Partie. Der FC Marchfeld Donauauen konnte jedoch trotz Chancenplus und 1:0-Führung am Ende nur einen Punkt mitnehmen. "Wir sind trotzdem nicht unzufrieden, weil es wirklich ein super Spiel war", resümierte FCM-Sportchef Ernst Baumeister im Anschluss.

Chancenplus für Gastgeber

Den besseren Start erwischten die Hausherren, die durch Taner Sen früh zur ersten Möglichkeit kamen. Leobendorf-Keeper Lukas Schwaiger hielt aber erstklassig gegen den Torschützenkönig der letzten Saison. Leobendorf hielt dagegen, hatte selber aber keine Chance zu verzeichnen, musste nach einer guten Möglichkeit der Marchfelder sogar nochmal bangen, ein Verteidiger rettete jedoch auf der eigenen Torlinie. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Sen schlägt zu, Pranjic machts ihm nach

Nach dem Seitenwechsel sah eine gute Partie auch Treffer. Der auffällige Taner Sen traf kurz nach Wiederanpfiff, nach Lochpass von Eldis Bajrami, zum 1:0 (49.). Davon "geweckt", schlugen die Gäste wenig später aber schon zurück. Nach einem schnellen Gegenzug war Oliver Pranjic zur Stelle und markierte das 1:1 von Leobendorf (59.).

Die besseren Möglichkeiten hatten zum Schluss aber wieder die Hausherren. Ein Freistoß vom Vorlagengeber des 1:0, Eldis Bajrami, klatschte mit Pech nur an die Stange. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von FC Marchfeld Donauauen mit SV Sparkasse Leobendorf kein Sieger ermittelt.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen):

"Wir sind trotzdem nicht unzufrieden, weil es wirklich ein super Spiel war. Vom Tempo her und der Qualität, die beide Mannschaften auf den Rasen gebracht haben, sicher das beste Spiel in dieser Saison. Möglichkeiten hatten wir zwar mehr aber am Ende ist das Remis schon gerecht."

FC Marchfeld Donauauen wartet weiter auf den ersten Dreier auf heimischem Terrain. Das Remis brachte die Heimmannschaft in der Tabelle voran. FC Marchfeld Donauauen liegt nun auf Rang zwölf. Mit erst vier erzielten Toren hat FC Marchfeld Donauauen im Angriff Nachholbedarf.

Bei SV Leobendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Ein Punkt reichte den Gästen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 13 Punkten steht Leobendorf zumindest vorrübergehend wieder auf Platz zwei.

Am kommenden Freitag trifft FC Marchfeld Donauauen auf die Zweitvertretung von SK Rapid, Leobendorf spielt am selben Tag gegen Team Wiener Linien Elektra.

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – SV Sparkasse Leobendorf, 1:1 (0:0)

59 Oliver Pranjic 1:1

49 Taner Sen 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.