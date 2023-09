0:0 gegen Mauerwerk - Ardagger vergibt Chancen auf Heimsieg!

Details Samstag, 09. September 2023 11:47

Mit einem torlosen Remis endete die Partie zwischen dem SG Ardagger/Viehdorf und dem FC Mauerwerk Freitagabend. Die Hausherren hatten dabei etliche Möglichkeiten auf einen Sieg, ließen diese jedoch allesamt aus. Für das Schlusslicht aus Wien war es nach einem 1:6 letzte Woche gegen die Young Violets Austria Wien, zumindest ergebnistechnisch eine Verbesserung. "Schlussendlich haben wir uns diesen Punkt auch erkämpft und dann brauchst du eben auch mal Glück."

Ardagger spielbestimmend

Wilfried Domoraud hätte den frühen Spielverlauf schnell auf den Kopf stellen können, hatte nach wenigen Minuten die erste gute Möglichkeit. Er erreichte ein gutes Zuspiel jedoch knapp nicht. Da hätte es klingeln können. Davor und danach waren es die Hausherren die dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Martin Grubhofer konnte völlig frei abschließen, sein Versuch wurde jedoch geblockt. Es war teilweise ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene, dann gab es aber auch Phasen im Spiel in denen Mauerwerk stark dagegenhielt und die Gastgeber geschickt in Zweikämpfe verwickelte. Das nahm der Mannschaft von Trainer Michael Unterberger ein wenig den Rhythmus. Trotzdem gab es Möglichkeiten: Unterbuchschachner und Weinstabl vergaben. Zweimal war es auch Mauerwerk-Goalie Pesic, der gut rauskam und in höchster Not rettete.

Wenig Änderung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich dann nicht viel am Spiel. Der Verlauf von Halbzeit eins wiederholte sich aber. Erneut war es Domoraud, der die erste Möglichkeit zu verzeichnen hatte. Erneut hätte er für eine Überraschung sorgen können. Neben guten Chancen hatte Weinstabl mit einem Schuss an die Latte die Beste. Zum Schluss wurde es dann auf beiden Seiten noch einmal richtig eng. Mauerwerk, das dann kaum noch ein Durchkommen fand, versuchte sein Glück mit Schüssen aus der Distanz. Bei einem solchen musste sich Ardagger-Torhüter Herbst aber nur ein wenig strecken. Die Niederösterreicher waren näher am Siegtreffer. Unterbuchschachner klopfte noch einmal richtig an, sein Schuss wurde jedoch abgelenkt. Damit blieb es beim für Ardagger etwas bitteren 0:0.

"Für uns ist der Punkt in der Situation absolut wichtig. Nach der deutlichen Niederlage letzte Woche, konnten wir uns heute kämpferisch absolut nichts vorwerfen. Auch wenn es nur ein kleiner Schritt war, hoffen wir doch, dass er in die richtige Richtung war."

