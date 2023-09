SV Oberwart dreht Partie bei SR Donaufeld [Video]

Details Samstag, 09. September 2023 19:31

SR Donaufeld und SV Klöcher Bau Oberwart lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von SR Donaufeld gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SR Donaufeld der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Damit bleiben die Donaufelder im eigenen Stadion heuer weiter hinter den Erwartungen zurück, auch wenn es jedes Mal viele Tore für das Publikum zu sehen gibt.

Verhaltener Start, dann führt Donaufeld

Die Partie beginnt verhalten. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen wirklich ins Spiel. Dann wird Oberwart stärker und zwingt Donaufeld das Spiel auf. Anstatt des 1:0 für die Gäste fällt dann aber das 1:0 für die Heimischen. Manuel Wolf war vor 200 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (21.) - er wird freigespielt und kann im 16er abziehen - er trifft genau ins Eck. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird.

Ausgleich für Oberwart

In Minute 33 brachte SV Oberwart den Ball im Netz von SR Donaufeld zum Ausgleich unter - schöner Pass in die Tiefe auf Erik Csaba Burai und er trifft ins lange Eck. Kurz darauf ist das Spiel gedreht. Kurz vor dem Seitenwechsel macht Lukas Zapfel das 2:1 (40.). Doch er denkt, dass es das für die erste Halbzeit war, der irrt, denn in Minute 47 gelang SR Donaufeld der Ausgleich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Führung und Ausschluss

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die es noch einmal wissen wollen. Michael Huber brachte SV Klöcher Bau Oberwart nach 61 Minuten die 3:2-Führung - Freistoß von der rechten Seite und Michael Huber ist mit dem Kopf zur Stelle. Damit führen die Oberwarter jetzt erneut und dieses Mal hält die Führung. Endgültig verloren war das Match für SR Donaufeld in der 76. Minute, als Fatih Ekinci mit der Ampelkarte vom Feld flog. Als Schiedsrichter Daniel Holzinger die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte SV Oberwart die drei Zähler unter Dach und Fach.

Bei SR Donaufeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Das Heimteam rutschte mit dieser Niederlage auf den fünften Tabellenplatz ab. Die gute Bilanz von SR Donaufeld hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SR Donaufeld bisher vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. SR Donaufeld baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die drei Zähler katapultierten SV Klöcher Bau Oberwart in der Tabelle auf Platz elf. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Oberwart insgesamt nur vier Zähler.

Nächster Prüfstein für SR Donaufeld ist der Kremser SC auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:30). SV Klöcher Bau Oberwart misst sich zur selben Zeit mit ASV Draßburg.

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – SV Klöcher Bau Oberwart, 2:3 (2:2)

61 Michael Huber 2:3

47 Lukas Schoefl 2:2

40 Lukas Zapfel 1:2

33 Erik Csaba Burai 1:1

21 Manuel Wolf 1:0

Fotos: AH_Sportfotos | Anja Haller

