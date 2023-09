Wiener Viktoria schlägt Rapid Wien II: Hinti-Geburtstagsgeschenk [Fotos]

Details Samstag, 09. September 2023 19:54

Erfolglos ging der Auswärtstermin der Reserve von SK Rapid bei Wiener Viktoria über die Bühne. SK Rapid II verlor das Match mit 0:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Wiener Viktoria die Nase vorn. Damit feiern die Viktorianer den dritten Sieg en suite. Der Sieg ist gleichzeitig ein Geburtstagsgeschenk für Viktoria-Präsident Martin Hinteregger, der am Donnerstag 31 Jahre alt wurde.

Doppelschlag für die Viktoria

Die Gastgeber finden gleich gut ins Spiel. Man spielt mutig nach vorne und geht gegen die junge Rapid-Mannschaft aggressiv zu Werke - das macht sich bezahlt. Vor 250 Zuschauern markierte Philipp Schobesberger die Führung für den Gastgeber (32.) - er trifft nach einem hohen Ball per Kopf. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingt. Dominik Rotter beförderte das Leder zum 2:0 von Wiener Viktoria über die Linie (38.) - das Tor fällt unter Kategorie weltklasse - er legt sich in der Luft quer und trifft akrobatisch. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Rapid kann nicht mehr zulegen

Im zweiten Durchgang verwalten die Gastgeber von Trainer Toni Polster das Ergebnis gut und lassen wenig bis nichts zu. Letzten Endes schlug SC Wiener Viktoria im siebten Saisonspiel SK Rapid II souverän mit 2:0 vor heimischer Kulisse.

Die Saison von Wiener Viktoria verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SC Wiener Viktoria nun schon vier Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Wiener Viktoria ist seit vier Spielen unbezwungen.

Bei SK Rapid II präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit drei Siegen weist die Bilanz von SK Rapid II genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Mit diesem Sieg zog SC Wiener Viktoria an SK Rapid II vorbei auf Platz vier. SK Rapid II fiel auf die achte Tabellenposition.

Wiener Viktoria tritt am kommenden Freitag bei Wiener Sport-Club an, SK Rapid II empfängt am selben Tag FC Marchfeld Donauauen.

Roman Zeisel (Obmann Wiener Viktoria): "Wir sind überglücklich. Man muss die zweite Kampfmannschaft des Großklubs Rapid erst einmal schlagen. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. So darf es weitergehen."

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – SK Rapid II, 2:0 (2:0)

38 Dominik Rotter 2:0

32 Philipp Schobesberger 1:0

