Erstes Derby nach 38 Jahren: Young Violets feiern klaren Sieg beim FavAC

In einem historischen Aufeinandertreffen standen sich am Freitag in der Regionalliga Ost der Favoritner AthletikClub und die Young Violets Austria Wien gegenüber. 38 Jahre ist es her seit dem letzten Pflichtspiel - eine beeindruckende Zeitspanne, die die Erwartungen für dieses Spiel in die Höhe trieb. Letztlich gab es einen eindeutigen Sieger. Mit 1:4 verlor der Favoritner AthletikClub gegen die Young Violets.

Young Violets gehen in Führung

Die Partie begann intensiv, und die Young Violets Austria Wien gingen früh in Führung. In der 19. Minute erzielte Sanel Saljic das erste Tor des Spiels. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingt. Routinier Philipp Hosiner wird seinem Image als Torjäger wieder einmal gerecht und trifft. Doch dieses Mal ließ die Antwort des Favoritner AthletikClub nicht lange auf sich warten. In der 39. Minute traf Viktor Petrovic und verkürzte den Rückstand auf 1:2. Damit ist wieder alles offen. In der Folge geht es Hin und Her, beide Teams wollen die Führung. Die erste Halbzeit endete mit diesem Spielstand, und die Spannung vor knapp 1500 Fans war förmlich greifbar.

FavAC vergibt Elfer

In der zweiten Halbzeit passiert lange nichts. Dennoch ist das Spiel sehr intensiv, denn sowohl die Gastgeber als auch die Gäste gehen aggressiv zur Sache. Die Gastgeber riskieren dann immer mehr, werfen alles nach vorne, setzen alles auf eine Karte. Anstatt des Ausgleich, dem der Aufsteiger durchaus ist, fällt in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit das 3:1 und das 4:1. Marijan Österreicher und Philipp Hosiner erhöhten auf 4:1 zugunsten der Gäste. Die Heimischen vergeben dann auch noch einen Elfmeter - man hat Pech, denn der Ball geht an die Latte.

Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Young Violets Austria Wien. In der Schlussphase erhielt Maximilian Uhlig eine Rote Karte, was die Aufregung noch weiter steigerte.

Die bisherige Saisonbilanz von Favoritner AthletikClub bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. In den letzten fünf Partien ließ das Heimteam zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Mit 17 geschossenen Toren gehört die Young Violets Austria Wien offensiv zur Crème de la Crème der Regionalliga Ost. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Young Violets bei. Die Young Violets Austria Wien ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Young Violets setzte sich mit diesem Sieg von FavAC ab und nimmt nun mit elf Punkten den achten Rang ein, während Favoritner AthletikClub weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für FavAC eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (20:00 Uhr) geht es gegen den SG Ardagger/Viehdorf. Die Young Violets Austria Wien tritt bereits drei Tage vorher gegen SC Neusiedl am See 1919 an (19:00 Uhr).

Sasa Dimitrijevic (Sportlicher Leiter FavAC): "Wir waren dem 2:2 wirklich sehr nahe, aber gegen einen so starken und effektiven Gegner darfst du solche Fehler, wie wir sie gemacht haben, nicht machen. Dass wir dann noch einen Elfer an die Latte schießen, kommt dazu."

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – Young Violets Austria Wien, 1:4 (1:2)

93 Philipp Hosiner 1:4

92 Marijan Oesterreicher 1:3

39 Viktor Petrovic 1:2

27 Philipp Hosiner 0:2

19 Sanel Saljic 0:1

Foto: Austria Wien

