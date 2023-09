Sipka-Goldtor bringt TLW Elektra drei Punkte gegen SV Leobendorf

Details Samstag, 16. September 2023 18:13

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Team Wiener Linien Elektra mit 1:0 gegen SV Sparkasse Leobendorf für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Leobendorf ist damit seit vier Spielen ohne Sieg.

Beide Teams mit offenem Visier

Schon in der ersten Halbzeit zeigten beide Teams ihr Können und lieferten sich einen ausgeglichenen Schlagabtausch. Die Heimmannschaft, TWL Elektra, hatte vor dem Seitenwechsel eine vielversprechende Gelegenheit, als Ex-Profi Patrick Salomon eine Kopfballchance bekam. Doch der Leobendorfer Torwart Lukas Schwaiger bewies seine Klasse und parierte den Versuch souverän.

Die Gäste aus Leobendorf hatten ebenfalls ihre Chancen in der ersten Halbzeit, konnten jedoch ihre Abschlüsse nicht in Tore ummünzen. Ein Schuss verfehlte knapp das Ziel, und ein weiterer Versuch aus kurzer Distanz scheiterte. Besonders in der 43. Minute bot sich eine große Möglichkeit für Marco Miesenböck. Der ehemalige TWL-Spieler Oliver Pranjic leistete eine starke Vorarbeit über die Außenbahn, aber Miesenböck setzte den Ball leider über das Tor.

Elektra geht in Führung

Die verpassten Gelegenheiten sollten sich kurz nach der Pause rächen, als Ognjen Sipka eine beeindruckende Einzelleistung zeigte und das entscheidende 1:0 erzielte. Der Flügelspieler ließ die gesamte Abwehr von Leobendorf alt aussehen und versenkte den Ball im langen Eck. Nach dem Rückstand schien bei den Niederösterreichern der Schwung zu fehlen, und sie hatten Schwierigkeiten, in der Offensive Akzente zu setzen. Das 1:0 für TWL Elektra konnte bis zum Schluss gehalten werden, was für Leobendorf die vierte sieglose Partie in Folge bedeutete. Die Wiener brachten das knappe Ergebnis über die Ziellinie und sicherten sich den Sieg in einem intensiven Duell, das die Fans mit Spannung verfolgten.

Kommende Woche tritt TWL Elektra bei SR Donaufeld an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Leobendorf Heimrecht gegen die Reserve von SK Rapid.

Branko Majic (Sportlicher Leiter TLW Elektra): "Ich denke, dass die drei Punkte so in Ordnung gehen. Die Mannschaft hat sich heute für die Leistung belohnt. Das war in den vergangenen Wochen nicht so. Insofern bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel."

Regionalliga Ost: Team Wiener Linien Elektra – SV Sparkasse Leobendorf, 1:0 (0:0)

47 Ognjen Sipka 1:0

