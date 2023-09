8:0! FCM Traiskirchen demütigt FC Mauerwerk vor eigenem Publikum

Details Samstag, 16. September 2023 19:47

Aus dem Aufeinandertreffen zwischen dem FCM Flyeralarm Traiskirchen und dem FC Mauerwerk Immo entwickelte sich ein Fußballspiel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird - vor allem für Traiskirchen. Die Fans wurden Zeugen einer regelrechten Torflut und eines mehr als überzeugenden Auftritts des FCM Flyeralarm Traiskirchen. Das Spiel endete mit einem unglaublichen 8:0-Kantersieg der Niederösterreicher, die die Gastgeber an die Wand spielten und vor 150 Zusehern aus dem Stadion schossen.

Traiskirchen mit Vollgas

Die erste Halbzeit endete mit einem beeindruckenden Vorsprung von 4:0 für den FCM Flyeralarm Traiskirchen. Bereits in der 3. Minute eröffnete Isuf Ajradini das Torfestival mit einem präzisen Treffer. Nur vier Minuten später legte Salko Mujanovic nach, und das 0:2 war perfekt.

Die Tore hörten nicht auf, als Salko Mujanovic in der 22. Minute das dritte Tor für den FCM Flyeralarm Traiskirchen erzielte. Und in der 33. Minute erhöhte Niklas Schneider mit einem weiteren Treffer auf 4:0. Mauerwerk ist völlig überfordert, die Abwehr schon jetzt in Auflösung begriffen. Dann geht es aber in die Pause.

Gäste machen unbeirrt weiter

Nach dem Seitenwechsel setzte der FCM Flyeralarm Traiskirchen seinen dominanten Auftritt fort. Marc Helleparth erzielte in der 46. Minute das 5:0, und das Spiel ist längst entschieden. Der FCM Flyeralarm Traiskirchen ließ aber weiter nicht nach und setzte sein beeindruckendes Spiel fort. Salko Mujanovic trug sich erneut in die Torschützenliste ein und erzielte das 6:0 (56. Minute). Wenig später folgte das 7:0 durch Nadir Ajanovic in der 71. Minute. Den Schlusspunkt setzte Arbnor Prenqi mit dem 8:0.

Mit dem souveränen Sieg gegen FC Mauerwerk festigte FCM Traiskirchen die zweite Tabellenposition. Offensiv sticht Traiskirchen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von FCM Flyeralarm Traiskirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. FCM Traiskirchen verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Traiskirchen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach der klaren Niederlage gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen ist Mauerwerk weiter das defensivschwächste Team der Regionalliga Ost.

Am kommenden Samstag tritt FC Mauerwerk Immo bei SC Wiener Viktoria an, während FCM Traiskirchen einen Tag zuvor SC Neusiedl am See 1919 empfängt.

Thomas Friz, Club Manager Mauerwerk: "Man sieht, wie einige Spieler vielleicht „nicht wollen“. Katastrophe!"

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 0:8 (0:4)

73 Arbnor Prenqi 0:8

71 Nadir Ajanovic 0:7

56 Salko Mujanovic 0:6

46 Marc Helleparth 0:5

33 Niklas Schneider 0:4

22 Salko Mujanovic 0:3

18 Salko Mujanovic 0:2

3 Isuf Ajradini 0:1

Foto: Gerhard Breitschopf

