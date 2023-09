Nachbagauer-Doppelpack bringt Kremser SC beim ASV Draßburg auf die Siegerstraße [Video]

Details Freitag, 22. September 2023 21:51

Am Freitag verbuchte der Kremser SC einen 3:1-Erfolg gegen ASV Draßburg. Der Kremser SC hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Nachbagauer sorgte für zwei Tore und brachte die Kremser damit auf die Siegerstraße.

Schnelle Kremser Führung

Draßburg geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Felix Nachbagauer das schnelle 1:0 für den Kremser SC erzielte. Er zieht von der linken Seite zur Mitte und zieht ab. Der Ball passt punktgenau ins Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste auch gleich nachlegen, was auch gelingt. Elias Felber nutzte die Chance für den Kremser SC und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz - nach einem Gestocher. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang die kalte Dusche für die Draßburger: Nachbagauer legte in der 51. Minute zum 3:0 für den Kremser SC nach - nach einer Flanke ist Nachbagauer mit dem Kopf zur Stelle. Kurz vor Ultimo war noch Marko Nikolic zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von ASV Draßburg verantwortlich (90.). Schlussendlich reklamierte der Kremser SC einen Sieg in der Fremde für sich und wies den Gastgeber in die Schranken.

Draßburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. ASV Draßburg hat bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. In der Tabelle liegt Draßburg nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. ASV Draßburg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 19 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Draßburg alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang ASV Draßburg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Der Kremser SC hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 19 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute der Kremser SC die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Kremser SC sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. In den letzten fünf Partien rief der Kremser SC konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist Draßburg zu SR Donaufeld, tags zuvor begrüßt der Kremser SC die Young Violets Austria Wien vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel:

Raimund Mader (Sportlicher Leiter Stellvertreter Krems): "Der Sieg ist sehr verdient. Wir haben das Spiel über 90 Minuten bestimmt. Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte."

Draßburg: Christopher Stadler - Marko Markovic (K), Armin Pester, Samuel Antalek - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Marko Nikolic, Marko Grubesic, Julian Pointner, Florian Krutzler - Tobias Meier



Ersatzspieler: Marc-Oliver Haller, Timotej Toth, Matej Sabados, Andreas Lemut, Tizian Marth, Alexander Sinabel



Trainer: Mag. Michael Porics





Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl, Florian Bauer , BEd (K), Simon Temper, Florian Sittsam, Damir Mehmedovic - Philipp Koglbauer, Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Elias Felber - Jannick Schibany



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Matthäus Halmer, Petar Melezovic, Raul Galván, Alec Flögel, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel

Regionalliga Ost: ASV Draßburg – Kremser SC, 1:3 (0:2)

90 Marko Nikolic 1:3

51 Felix Nachbagauer 0:3

28 Elias Felber 0:2

8 Felix Nachbagauer 0:1

Foto: Bert Bauer

