Drei Ausschlüsse: FC Marchfeld Donauauen knackt Wiener Sport-Club

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von FC Marchfeld Donauauen. Die Gastgeber setzten sich mit einem 3:1 gegen Wiener Sport-Club durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Marchfeld Donauauen die Nase vorn.

Sport-Club besser

Die Gäste aus Wien zeigten in Mannsdorf eine extrem dominante Vorstellung, beherrschten den Ball und ihre Gegner und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Trotz dieser Überlegenheit fehlten die Tore zunächst. Mario Vucenovic erzielte zwar in der 26. Minute die Führung, jedoch hätte der Vorsprung bis zur Halbzeit deutlich höher ausfallen können.

Stattdessen gelang Eleoenai Tompte nach einem präzisen langen Pass von Daniel Sudar das 1:1, mit dem es in die Halbzeitpause ging.

Kartenspiel des Schiedsrichters

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sah sich der Innenverteidiger des FC Marchfeld Donauauen, Markus Nowotny, zum zweiten Mal mit einer Gelben Karte konfrontiert, weil er seinen Gegenspieler an dessen Trikot festhielt - damit heißt es unter die Dusche und der Sport-Club ist einen Mann mehr. Die Wiener versuchten daraufhin, schnell eine Entscheidung herbeizuführen.

WSC-Torwart Florian Prögelhof wurde nach etwa einer Stunde wegen eines Fouls an Nicolas Meister im Sechzehner bestraft, und Daniel Sudar verwandelte den Elfmeter zum 2:1. Übrigens wurden nicht nur Nowotny, sondern auch Tompte und Philip Dimov vorzeitig des Feldes verwiesen, nachdem sie in ein Wortgefecht verwickelt waren (81. Minute).

Trotz des Sieges gibt es für FC Marchfeld Donauauen einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit dem Dreier sprang FC Marchfeld Donauauen auf den elften Platz der Regionalliga Ost. Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Marchfeld Donauauen bei.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Wiener Sport-Club den neunten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Wiener Sport-Club nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

FC Marchfeld Donauauen tritt am kommenden Samstag bei FC Mauerwerk Immo an, Wiener Sport-Club empfängt am selben Tag SV Sparkasse Leobendorf.

Stimme zum Spiel:

David Krapf-Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): "Wir haben über weite Strecken unseren Fußball gespielt, die Tore aus zahlreichen aussichtsreichen Chancen aber nicht gemacht und unfassbar einfache Tore zugelassen. Nach der ersten Gelb-Roten Karte für Mannsdorf haben wir komplett aufgehört Fußball zu spielen, jede Ordnung verloren und nicht mehr ins Spiel gekommen."

Aufstellungen:

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Francesco Lovric, Simeon Kohut, Francis Bolland - Daniel Sudar, Eldis Bajrami (K), Corvin Aussenegg, Nicolas Meister - Eleoenai Tompte, Taner Sen



Ersatzspieler: Erik Kindl, Marcel Thomas Heiden, Raul Michael Baur, Joel Richards, Julian Buchta, Emirkan Özdogan



Trainer: Hannes Friesenbichler





Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof - Philipp Haas, Luka Gusic, Lucas Pfaffl, Philip Dimov (K) - David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Aleksandar Kostic, Philip Buzuk - Felix Kerber, Mario Vucenovic



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Emirhan Tütünci, Dominik Akrap, Hannes Küng, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan



Trainer: Jürgen Csandl

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – Wiener Sport-Club, 3:1 (1:1)

72 Eleoenai Tompte 3:1

59 Daniel Sudar 2:1

29 Eleoenai Tompte 1:1

26 Mario Vucenovic 0:1

