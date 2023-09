Young Violets feiern vierten Sieg en suite - dieses Mal gegen SV Oberwart

Details Samstag, 23. September 2023 09:29

Die Young Violets Austria Wien trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Klöcher Bau Oberwart davon. Einen packenden Auftritt legte die Young Violets dabei jedoch nicht hin. Aleksa Ilic erzielte das Goldtor für die jungen Veilchen, die damit an Tabellenführer Krems dran bleiben. Für die Favoritener um Routinier Hosiner ist es bereits der vierte Sieg in Folge.

Keine Treffer

Die ersten 45 Minuten vergingen ohne Tore, aber das Spiel war keineswegs langweilig. Beide Mannschaften kämpften hart auf dem Spielfeld, zeigten großes Engagement und bemühten sich um Torchancen. Die Verteidigungsreihen beider Teams standen gut, und die Torhüter zeigten sich in guter Form, um die gegnerischen Angriffe abzuwehren. Die 250 aufmerksamen Zuschauer im Stadion waren gespannt und voller Vorfreude auf die kommenden Momente.

Die Spannung stieg weiter, als die Stadionuhr die 78. Minute anzeigte. In diesem entscheidenden Moment des Spiels fand Aleksa Ilic, ein Spieler der Young Violets Austria Wien, sich in einer vielversprechenden Position außerhalb des Strafraums. Er entschied sich, den Schuss aus der Distanz zu wagen, und traf das Ziel perfekt. Der Ball zischte am Torwart von SV Oberwart vorbei und landete im Netz. Mit diesem Treffer brachte Aleksa Ilic seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Intensive Partie

Die verbleibende Spielzeit war von Intensität geprägt, da SV Oberwart versuchte, den Ausgleich zu erzielen, während die Young Violets Austria Wien ihre Führung verteidigten. Die Spieler auf beiden Seiten gaben alles, um das Beste aus sich herauszuholen.

Am Ende des Spiels konnten die Young Violets Austria Wien jedoch ihren Vorsprung erfolgreich behaupten und den Sieg gegen SV Oberwart verbuchen. Der Jubel und die Freude der Spieler und Fans kannten keine Grenzen, da sie sich über diese wichtigen drei Punkte in der Liga freuten. Dieses Spiel wird sicherlich in die Geschichte des Fußballclubs eingehen und den Fans lange in Erinnerung bleiben. Es war ein intensives und spannendes Duell, das bewies, wie aufregend der Fußballsport sein kann.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen SV Klöcher Bau Oberwart hält die Young Violets Austria Wien auch in der Tabelle gut im Rennen. Offensiv konnte der Young Violets in der Regionalliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 21 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg knüpfte die Young Violets Austria Wien an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Gastgeber fünf Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Young Violets seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt SV Oberwart den zehnten Platz in der Tabelle ein. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. SV Klöcher Bau Oberwart baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Young Violets Austria Wien tritt am kommenden Freitag beim Kremser SC an, SV Oberwart empfängt am selben Tag den SG Ardagger/Viehdorf.

Aufstellungen:

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic - Aleksa Ilic, Nicola Wojnar, Petar Markovic - Osman Abdi, Sanel Saljic, Daniel Scharner, David Ewemade, Marijan Österreicher - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Nick Jurescha, Fabian Jankovic, Dominik Nisandzic, Mikolaj Sawicki, Lars Stöckl, Marcel Stöger



Trainer: Maximilian Uhlig





SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Marko Dusak, Michael Huber, Mag. Bernd Kager , BSc, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Lukas Ried, Stefan Wessely (K), Dominik Sperl - Erik Csaba Burai, Lukas Zapfel



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Niklas Szabo, David Gräf, Sanel Soljankic, Adam Bendeguz Horvath



Trainer: Klaus Guger

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – SV Klöcher Bau Oberwart, 1:0 (0:0)

78 Aleksa Ilic 1:0

