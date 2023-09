Dramatik! SC Neusiedl dreht Spiel bei FCM Traiskirchen

Details Samstag, 23. September 2023 09:49

Vor rund 250 Zuschauern trafen am Freitagabend in der Regionalliga Ost FCM Flyeralarm Traiskirchen und SC Neusiedl am See 1919 in einem intensiven Fußballspiel aufeinander. Die erste Halbzeit endete torlos, aber die Spannung stieg in der zweiten Hälfte, als Tore fielen und Gelbe Karten verteilt wurden. Letztlich gewannen die Neusiedler mit 2:1.

Traiskirchen geht in Führung

Der Tabellenzweite legte einen furiosen Start hin. Neusiedl sah sich in der ersten Halbzeit größtenteils damit konfrontiert, die Verteidigung aufrechtzuerhalten - eine Aufgabe, die die Seestädter jedoch bravourös meisterten. Traiskirchen hatte Schwierigkeiten, im letzten Drittel des Spielfelds die richtigen Lösungen zu finden. Wenn sie es dennoch schafften, wurden ihre Abschlüsse entweder geblockt oder von Neusiedls Torwart Mathias Gindl pariert. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Salko Mujanovic schließlich jubeln. Der 26-Jährige brachte die favorisierte Mannschaft mit 1:0 in Führung. Mujanovic markierte damit sein achtes Saisontor und ist vorläufiger Spitzenreiter in der Torschützenliste.

Neusiedl dreht Partie

In der zweiten Halbzeit kam es innerhalb von nur 120 Sekunden zu einer dramatischen Wende. Zunächst segelte eine Standardflanke durch den Strafraum, und Patrick Kienzl stand völlig frei, um zum 1:1 auszugleichen. Wenig später schlug Neusiedl einen Freistoß aus der Mitte des Spielfelds weit und hoch in Richtung des gegnerischen Tores. Der Ball flog über Außenverteidiger Michael Tercek hinweg, und schließlich kam Dominik Kirschner an den Ball, um das Spielgerät irgendwie ins Netz zu befördern. Neusiedl ging überraschend mit 2:1 in Führung.

Traiskirchen hatte in der Folge mehrere Halbchancen. Ein Mujanovic-Kopfball verfehlte knapp das Tor. Nach Vorarbeit von Mujanovic schoss Tercek aus der Entfernung über das Tor. Isuf Ajradini versuchte es volley, aber sein Schuss ging ebenfalls daneben. Ein Stanglpass von rechts fand keinen Abnehmer in der Mitte.

Neusiedl setzte in der Zwischenzeit noch zweimal gefährliche Akzente. Matus Paukner narrte seinen Gegenspieler, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Traiskirchens Torwart Filip Dmitrovic. Nach einem Freistoß von halbrechts konnte Traiskirchen den Ball nicht klären, aber Dmitrovic parierte den Abschluss mit einer spektakulären Rettungsaktion.

In der Schlussphase verteidigte Neusiedl immer tiefer, und Traiskirchen konnte keine Möglichkeiten mehr nutzen. Ihre einzige Taktik bestand darin, lange Bälle zu spielen, die entweder von Innenverteidiger Niklas Streimelweger geklärt wurden oder in den Händen von Gindl landeten.

Stimme zum Spiel:

Günter Gabriel (Sportlicher Leiter Neusiedl): "Natürlich sind wir mit den drei Punkten sehr zufrieden. In Traiskirchen zu gewinnen, das muss man erst einmal. Es war auch toll zu sehen, wie die Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ist."

Aufstellungen:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Fatih Balli, Amar Helic, Michael Tercek - Robin Linhart, Nadir Ajanovic, Niklas Schneider, Isuf Ajradini - Salko Mujanovic, Marc Helleparth



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Yannick Paul Maierhofer, Patrick Mijatovic, Alexander Leidinger, Volkan Düzgün, Leon Sagna



Trainer: Johann Kleer





SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl, Niklas Streimelweger, Arian Assim, Mag. Patrick Kienzl, Matus Paukner, Daniel Toth, Tomas Bockay, Mag. Maximilian Wodicka (K), Andre-Eric Tatzer , BEd, Lukas Gatti, Dominik Kirschner



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Michal Maas, Matej Maas, Mario Töpel, Patrick Sonnleitner, Matus Vlna



Trainer: Stefan Rapp

