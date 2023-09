Umkämpftes Spiel zwischen SCU Ardagger/Viehdorf und FavAC endet Remis

Details Samstag, 23. September 2023 11:42

Am Freitag strömten rund 600 begeisterte Fußballfans ins Stadion, um das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zwischen SCU Ardagger/Viehdorf und dem Favoritner AthletikClub in der Regionalliga Ost zu verfolgen. Letztlich mussten sich die beiden Team jeweils mit einem Punkt zufriedengeben.

Keine Tore

Die erste Halbzeit begann mit intensiven Aktionen, wobei beide Teams alles daran setzten, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Trotz zahlreicher vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten blieb der Pausenstand bei einem torlosen 0:0.

Nach dem Seitenwechsel leitete der Schiedsrichter die zweite Halbzeit ein, und das Spiel gewann erneut an Fahrt. Die Fans waren gespannt auf Tore, doch trotz aller Bemühungen blieb die Anzeigetafel unverändert.

Defensive stark

Beide Mannschaften zeigten eine herausragende defensive Leistung. Die Intensität des Spiels führte zu einigen Verwarnungen, da die Spieler mit vollem Einsatz kämpften, um ihren Teams zum Sieg zu verhelfen. In der 26. Minute erhielt Cem Üstündag vom Favoritner AthletikClub eine Gelbe Karte, gefolgt von Marko Stevanovic in der 32. Minute. In der 34. Minute wurde Franz Kaltenbrunner von SCU Ardagger mit einer Gelben Karte verwarnt, und das Spiel blieb hart umkämpft.

Trotz eines intensiven Spiels und zahlreicher Bemühungen beider Mannschaften endete die Partie schließlich mit einem Unentschieden und einem Endstand von 0:0.

Stimme zum Spiel:

Sasa Dimitrijevic (Sportlicher Leiter FavAC): "Wir sind mit dem Punkt sehr zufrieden. In Ardagger war es noch für kein Team leicht. Insofern können wir mit dem Remis sehr gut leben."

Aufstellungen:

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Moritz Herbst - Elias Reickersdorfer, Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer - Gabriel Spreitzer, Jonas Killinger, David Kandutsch, Jakob Köstler - Martin Grubhofer, Alexander Weinstabl



Ersatzspieler: Sebastian Aigner, Lukas Kiehberger, Florian Elser, Robert Schmerleib, Marjan Gamsjäger, Dusan Zuza



Trainer: Michael Unterberger





FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Alphonse Denis Soppo, Amir Dervisevic - Muhammet Özdemir, Isa Dayakli, Abdelrahman Shousha, Cem Üstündag - Melih Kaya, Viktor Petrovic, Jordan Akande



Ersatzspieler: Orkun Tankaz, Roberto Stajev, Sonosuke Onda, Ali Khodadadzada, Allan Wan Kut Kai, Formose Mendy



Trainer: Dozhghar Kadir

