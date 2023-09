Nach Wettbetrugs-Verdacht: FC Mauerwerk zieht gegen Wiener Viktoria Kürzeren - Tore in Nachspielzeit

Details Sonntag, 24. September 2023 07:44

Unter der Woche suspendierte die Vereinsführung des FC Mauerwerk Spieler, die möglicherweise in einen Betrugsskandal verwickelt sind, am Samstag traf man nun auf die Wiener Viktoria und wollte das Geschehene hinter sich lassen, eine Antwort geben auf das 0:8-Debakel gegen Traiskirchen. Das gelang, wenn man vom Ergebnis absieht, denn die Polster-Elf (zum Interview) setzte sich mit 2:0 durch. Die Treffer der Meidlinger fielen aber erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

Abtasten

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Allerdings spielt Mauerwerk munter nach vorne, auch wenn die Viktoria das Geschehen auf dem Platz dominiert. So ging es mit dem 0:0 dann auch in die Pause.

Last-Minute-Tore für Viktoria

In der 47. Minute ging es schließlich bergab für Mauerwerk, als man in Person von Mateo Koscak einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Die 230 Zuschauer mussten sich trotzdem lange gedulden, ehe Tore fallen. Die Mannschaften geizten bis zur 91. Minute mit Toren. Erst dann brachte Abdullah Alhassan Wiener Viktoria mit 1:0 in Führung. Dominik Rotter setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den Gastgeber kurz vor dem Abpfiff (96.). Zum Schluss feierte SC Wiener Viktoria einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Mauerwerk Immo.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Wiener Viktoria ist weiter auf Kurs. Die Saison von SC Wiener Viktoria verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Wiener Viktoria nun schon fünf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte.

26 Tore kassierte FC Mauerwerk bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Regionalliga Ost. Derzeit belegt der Gast den ersten Abstiegsplatz. Die Offensive von Mauerwerk zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – drei geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Mauerwerk kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SC Wiener Viktoria derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Wiener Viktoria tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei SC Neusiedl am See 1919 an. Einen Tag später empfängt FC Mauerwerk Immo FC Marchfeld Donauauen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Friz (Club Manager Mauerwerk): "Die Mannschaft hat definitiv eine Antwort gegeben. Wir waren gut im Spiel drin. Ich bin positiv gestimmt. Natürlich ist bitter, wenn du dann Tore in der Nachspielzeit bekommst und dann doch noch verlierst. Ein Punkte wäre jedenfalls möglich gewesen, auch wenn die Viktoria eine gute Mannschaft ist."

Aufstellungen:

Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Abdullah Alhassan, Borisz Grozdic, Patrick Wessely, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Nikolaj Sinik, Nico Löffler, Daniel Hölbling, Kaique Da Silva Carlos - Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Matthias Sadilek, Philipp Knasmüllner, Arthur Vozenilek, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Roman Yalovenko



Trainer: Anton Polster





FC Mauerwerk Immo: Zidan Koyun - Kader Bamba, Leon Najdovski, Nemanja Radivojevic - Ertugrul Tuysuz, Tobias Gabris, Mateo Koscak, Harun Cetin - Brooklyn Jacques Barataud, Wilfried Domoraud (K), Samuel Oppong



Ersatzspieler: Alper Öztürk, Samir Delalic, Alesio Caushaj, Daniel Borovsky, Obay Aljader, Bruno Rodrigues Gervasoni



Trainer: Marek Kausich

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – FC Mauerwerk Immo, 2:0 (0:0)

96 Dominik Rotter 2:0

91 Abdullah Alhassan 1:0

Foto: Josef Parak

