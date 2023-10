Doppelpack: Mujanovic sichert FCM Traiskirchen den Sieg

Details Samstag, 30. September 2023 16:37

FCM Flyeralarm Traiskirchen kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen Favoritner AthletikClub. "Es war am Ende ein verdienter Erfolg für uns, auch weil wir wissen, dass der FavAC gerade zuhause ein richtig schwer zu bespielender Gegner ist", freute sich Co-Trainer Drazen Grujicic. FCM Traiskirchen war als leichter Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Hausherren wollten Gäste überraschen

Die Hausherren versuchten es in der Anfangsphase mit einer etwas anderen Formation im Vergleich zu den letzten Spielen. Am Anfang zeigte sich der FavAC auch sehr aggressiv. Die Mannschaft von FCM-Trainer Hans Kleer ließ sich davon aber wenig beeindrucken und kam früh zur Führung. Nach einer schönen Kombination über mehrere Positionen, kam der Ball zu Salko Mujanovic und der versenkte eiskalt aus knapp 20 Metern zum 1:0 (8.). Damit war das Experiment von Dozhghar Kadir auch schon wieder zu Ende und die Wiener gingen zurück zu ihrem 5-3-2-System. Spielerisch hatten aber die Niederösterreicher über weite Strecken das Zepter in der Hand. Traiskirchen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Gegentor bringt nur kurz Unruhe

Gleich nach dem Seitenwechsel erhöhte Mujanovic mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Vorangegangen war dem Tor ein schwerer Fehler in der Abwehr der Gastgeber (47.). Er nutzte eine Unstimmigkeit zwischen Verteidiger und Tormann und schnürte seinen Doppelpack. Doch der FavAC gab nicht auf. Nach einem Corner verkürzte Arnel Mandalovic später in der 60. Minute auf 1:2. Das Publikum war nun wieder voll da, Traiskirchen versuchte in Kontern sein Heil zu finden. In der 85. Minute bejubelte FCM Flyeralarm Traiskirchen das 3:1 durch Moses Thomas Meah. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FCM Traiskirchen Favoritner AthletikClub 3:1.

Drazen Grujicic:

"Es war am Ende ein verdienter Erfolg für uns, auch weil wir wissen, dass der FavAC gerade zuhause ein richtig schwer zu bespielender Gegner ist. Wir haben durch unsere spielerischen Stärken immer wieder Chancen herausspielen können, das hat uns gut gefallen. Die Kennerstraße gefällt uns mittlerweile."

Trotz der Niederlage belegt FavAC weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Favoritner AthletikClub auf insgesamt nur einen Punkt und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Im Klassement machte Traiskirchen einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. Mit beeindruckenden 27 Treffern stellt FCM Flyeralarm Traiskirchen den besten Angriff der Regionalliga Ost. Die Saison von FCM Traiskirchen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Traiskirchen nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Am kommenden Samstag trifft FavAC auf SC Wiener Viktoria, FCM Flyeralarm Traiskirchen spielt tags zuvor gegen SV Klöcher Bau Oberwart.

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 1:3 (0:1)

85 Moses Thomas Meah 1:3

60 Arnel Mandalovic 1:2

47 Salko Mujanovic 0:2

8 Salko Mujanovic 0:1

