Kurz vor Schluss: Woth sorgt für Freudentaumel des SV Oberwart

Details Samstag, 30. September 2023 17:17

Durch ein spätes 2:1 holte sich SV Oberwart gegen den SG Ardagger/Viehdorf zu Hause drei Punkte. Mann des Spiels war Oberwart-Verteidiger Adam Woth, der mit einem Doppelpack glänzte. In einer kampfbetonten Partie traf er zunächst zum 1:0 (49.) und schließlich zu vielumjubelten 2:1 (91.). Ardagger musste erstmals nach vier Spielen wieder Gegentore hinnehmen.

Oberwart am Drücker

Die Gastgeber hatten gleich mehrere Ausfälle zu verkraften. Bernd Kager, Marko Dusak, Balazs Horvath, Thomas Herrklotz und David Gräf waren allesamt nicht fit und konnten ihrer Mannschaft somit nicht helfen. Davon war jedoch in der Anfangsphase wenig zu merken. Oberwart dominierte, zwingende Torchancen waren aber keine dabei. Erik Burai hatte die beste Möglichkeit: er vergab alleine vor Ardagger-Keeper Moritz Herbst. Die Gäste selber suchten ihr Heil in Kontern. Marton Horvath musste sich bei einem Kiehberger-Schuss strecken. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Woth-Show

Vor 550 Zuschauern war Adam Peter Woth mit der Führung zur Stelle (49.). Er vollendete nach einem Freistoß perfekt und mit viel Gefühl. In Minute 67 der nächste Rückschlag für Ardagger/Viehdorf: Franz Kaltenbrunner sah den zweiten gelben Kartonund musste vorzeitig unter die Dusche. Insgesamt sahen die Fans nach der Pause eine sehr hitzige Partie. Adam Horvath traf wenig später nur die Stange, hätte da das Spiel schon für die Burgenländer entscheiden können. Doch die Gäste kamen zurück ins Spiel. Für das 1:1 der Gäste zeichnete Alexander Weinstabl verantwortlich (81.). Doch Oberwart hatte einen Adam Woth in seinen Reihen und der wurde zum Helden des Spiels, als er SV Klöcher Bau Oberwart mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (91.) doch noch in Front brachte. Am Schluss siegte SV Oberwart gegen den SG Ardagger/Viehdorf.

Trotz des Sieges bleibt SV Klöcher Bau Oberwart auf Platz zehn. SV Oberwart erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der Ardagger/Viehdorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. In der Tabelle liegt Ardagger/Viehdorf nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Die Ausbeute der Offensive ist beim SG Ardagger/Viehdorf verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Ardagger/Viehdorf noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Einen Sieg, fünf Remis und vier Niederlagen hat Ardagger/Viehdorf derzeit auf dem Konto. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SV Klöcher Bau Oberwart momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist SV Oberwart zu FCM Flyeralarm Traiskirchen, zeitgleich empfängt der SG Ardagger/Viehdorf den Kremser SC.

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – SG Ardagger/Viehdorf, 2:1 (0:0)

91 Adam Peter Woth 2:1

86 Alexander Weinstabl 1:1

49 Adam Peter Woth 1:0

