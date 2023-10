Gipfeltreffen zwischen Kremser SC und Young Violets endet torlos

Details Samstag, 30. September 2023 17:39

Das Gipfeltreffen des Tabellenersten Kremser SC und dem Verfolger Young Violets Austria Wien, endete Freitabend torlos 0:0. In einer Partie, in der die Hausherren mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten hatten, war kurz nach dem Halbzeitpfiff der Fußball plötzlich nur mehr Nebensache. Ein langjähriger Anhänger des KSC kollabierte und musste vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Tore sollten die Fans am Ende keine mehr zu sehen bekommen. Die jungen Austrianer hatten aber noch die große Möglichkeit auf den Lucky Punch.

Taktische Partie

Eine über weite Strecken neutralisierte Begegnung zwischen dem Ersten und Zweiten der Regionalliga Ost, hatte nur wenige Höhepunkte zu bieten. Felix Nachbagauer hatte eine der wenigen guten Chancen, konnte aber rechtzeitig von der Wiener Verteidigung gestoppt werden. Die Gäste verteidigten gut, wenngleich nicht alles. Bei einem Martic-Abschluss fehlte nicht viel, ein Koglbauer-Schuss verfehlte sein Ziel ebenfalls nur knapp. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Notarzt-Einsatz

Nachdem der Schiedsrichter die Mannschaften in die Pause schickte, wurde es auf der Tribüne plötzlich unruhig. Die Fans mussten einen KSC-Fan erstversorgen und Erste-Hilfe leisten, denn dieser erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der herbeigerufene Notarzt brachte den Zuschauer im Anschluss ins Spital. Von Vereinsseite hieß es, dass der Patient wieder ansprechbar sei und es ihm mittlerweile besser geht.

Top-Chance zum Schluss

Die Partie selber wurde mit 15 Minuten Verspätung wieder angepiffen. Am Spielverlauf selber änderte sich wenig bis nichts. Ilic versuchte es auf Seiten der Gäste mit einem Weitschuss, der jedoch nicht erfolgreich war. Die Kremser waren aber drückender, verabsäumten es aber selber einen Treffer zu machen. Die beste Chance hatten jedoch kurz vor Schluss die Wiener. Philipp Hosiner, der einen Verteidiger knapp 30 Meter vor dem Tor zu einem Fehler zwang. Er eroberte den Ball, konnte jedoch den gut agierenden KSC-Keeper Riegler nicht überwinden.

Die Besten:

Kremser SC: Christoph Riegler (TW), Felix Nachbagauer (MIT)

Young Violets Austria Wien: Philipp Hosiner (ST)

