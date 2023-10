SV Leobendorf erzwingt Remis gegen Wiener Sport-Club

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 09:22

In der Begegnung Wiener Sport-Club gegen SV Leobendorf trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Martin Pajaczkowski war es, der vor 1.423 Zuschauern in der siebten Minute das 1:0 für Wiener Sport-Club besorgte. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte das Heimteam einen knappen Vorsprung herausgespielt. Für das 2:0 von Wiener Sport-Club zeichnete Philip Buzuk verantwortlich (51.). Wenige Minuten später verkürzte Leobendorf auf 1:2 (73.). Die Gäste kamen durch ein Eigentor von Wiener Sport-Club in der 85. Minute zum Ausgleich. In der 89. Minute zeigte Referee Manuel Baumann Stefan Baldia von SV Sparkasse Leobendorf die Rote Karte. Alles sprach für einen Sieg von Wiener Sport-Club, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SV Leobendorf noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Wiener Sport-Club führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen hat Wiener Sport-Club derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Wiener Sport-Club nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Leobendorf holte auswärts bisher nur acht Zähler. Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt SV Sparkasse Leobendorf den achten Platz in der Tabelle ein. SV Leobendorf musste schon 18 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Leobendorf verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Sparkasse Leobendorf insgesamt nur zwei Zähler.

Wiener Sport-Club tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der Reserve von SK Rapid an. Einen Tag später empfängt SV Leobendorf FC Mauerwerk Immo.

David Krapf-Günther (Sektionsleiter WSC): "Ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft, gute Kombinationen über das ganze Spiel, 12-15 Topchancen und unverständlicherweise nur 2 Tore gemacht. Ganz klar unser Versäumnis, auf das Spiel nicht früher den Deckel drauf zu machen und in den letzten 15 Minuten aus zwei Aktionen zwei Tore zu bekommen. Wir belohnen uns viel zu selten für unser intensives und gutes Offensivspiel."

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – SV Sparkasse Leobendorf, 2:2 (1:0)

85 Eigentor durch Hannes Kueng 2:2

73 Marco Miesenboeck 2:1

51 Philip Buzuk 2:0

7 Martin Pajaczkowski 1:0

Foto: Chris Glanzl

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.