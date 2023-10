SR Donaufeld in Bestform - 4:1 über Young Violets und Tabellenführung

Details Freitag, 06. Oktober 2023 23:57

Mit der Young Violets und SR Donaufeld trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Young Violets Austria Wien schien SR Donaufeld aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Vor allem im zweiten Durchgang drehten die Donaufelder so richtig auf.

Blitzstart der Veilchen

Das Spiel begann mit einem Blitzstart der Young Violets Austria Wien, als Philipp Hosiner bereits in der 1. Minute einen tollen Angriff abschloss und das 1:0 erzielte. Diese frühe Führung brachte die Gastgeber in eine komfortable Position. Allerdings schlug SR Donaufeld in der 8. Minute schon zurück, als Lukas Schöfl den Ausgleichstreffer erzielte. Das Spiel blieb hart umkämpft, und es gab einige gelbe Karten, um die Intensität auf dem Platz zu unterstreichen. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem 1:1, wobei beide Teams ihre Chancen suchten.

Donaufeld dreht auf

In der zweiten Halbzeit konnte SR Donaufeld das Spiel dominieren. Fatih Ekinci erzielte in der 51. Minute das 2:1 für die Gäste. Danach folgten einige Wechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Die entscheidenden Momente kamen in der Schlussphase des Spiels. Manuel Wolf traf in der 73. Minute per Kopf und erhöhte auf 3:1 für SR Donaufeld. Kurz darauf erzielte Marcel Holzer in der 78. Minute das 4:1 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung.

Trotz der Niederlage fiel die Young Violets Austria Wien in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und zwei Niederlagen.

Bei SR Donaufeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Nach dem klaren Erfolg über die Young Violets ist SR Donaufeld nun wieder Tabellenführer. SR Donaufeld knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SR Donaufeld sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

In den letzten fünf Partien rief SR Donaufeld konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Freitag tritt die Young Violets Austria Wien bei ASV Draßburg an, während SR Donaufeld einen Tag später den SG Ardagger/Viehdorf empfängt.

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – SR Donaufeld, 1:4 (1:1)

78 Marcel Holzer 1:4

73 Manuel Wolf 1:3

51 Fatih Ekinci 1:2

8 Lukas Schöfl 1:1

1 Philipp Hosiner 1:0

