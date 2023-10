Doppelpack: Mujanovic schießt FCM Traiskirchen zum Sieg

Details Samstag, 07. Oktober 2023 08:51

"Ein absolut verdienter Sieg mit einer überragenden ersten Halbzeit", war Drazen Grujicic nach dem Heimerfolg regelrecht euphorisch. Kein Wunder, holte der FCM Flyeralarm Traiskirchen gegen den SV Klöcher Bau Oberwart doch einen verdienten 3:1-Heimsieg. Im Vorfeld war man sich einig, dass die Hausherren als Favorit in die Partie gingen. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Überragend

Die Hausherren, die bereits letzte Woche beim FavAC einen starken Auftritt hinlegten, waren auch gegen den nächsten Aufsteiger von Beginn an spielbestimmend und das bessere Team. Auch wenn Oberwart dagegenzuhalten wusste, war es doch die Qualität der Mannschaft von Trainer Hans Kleer, die in Halbzeit eins durchkam. Die Folge: gleich drei Treffer für die Niederösterreicher. Isuf Ajradini markierte vor 250 Zuschauern nach einem Standard die Führung für Traiskirchen (25.). Danach war es erneut der im Sommer zu Traiskirchen gewechselte Mujanovic, der seine Klasse aufblitzen ließ. Mit einem schnellen Doppelpack (35./39.) zum 3:0 schockte Salko Mujanovic SV Klöcher Bau Oberwart. Zunächst war auch er nach einem Standard erfolgreich, wenig später wurde er in die Tiefe geschickt und blieb vor dem Kasten eiskalt. Zur Halbzeit blickte FCM Flyeralarm Traiskirchen auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Etwas zurückgelehnt

Nach der Pause ließ die Dominanz der Gastgeber dann nach. "Da haben wir das Spiel eher laufen lassen." Bei einer 3:0-Führung ließ sich das jedoch etwas verkraften. So kamen die Gäste aber zumindest zum Ehrentreffer. Simon Radostits schoss die Kugel zum 1:3 für SV Oberwart über die Linie (61.). Trotzdem entwickelte sich keine Aufholjagd, im Gegenteil. Traiskirchen hatte in der Schlussphase mehrere hundertprozentige Konterchancen. "Die haben wir derart leichtfertig vergeben, das war schon ein Wahnsinn", merkte Grujicic an, dass der Sieg auch mit 6 oder 7 Toren Unterschied hätte ausfallen können.

Mit dem souveränen Sieg gegen SV Oberwart kletterte Traiskirchen auf die dritte Tabellenposition. Erfolgsgarant von FCM Flyeralarm Traiskirchen ist die funktionierende Offensivabteilung. Die Gastgeber sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. FCM Traiskirchen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Aufgrund der Niederlage belegt SV Klöcher Bau Oberwart nun den elften Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft Traiskirchen auf den Kremser SC, SV Oberwart spielt am selben Tag gegen SC Wiener Viktoria.

Regionalliga Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen – SV Klöcher Bau Oberwart, 3:1 (3:0)

61 Simon Radostits 3:1

39 Salko Mujanovic 3:0

35 Salko Mujanovic 2:0

25 Isuf Ajradini 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.