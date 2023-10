Nach der Pause aufgedreht - Klarer Heimsieg für FC Marchfeld

Details Samstag, 07. Oktober 2023 09:36

"Langsam kommen wir in einen Fluss, das war heute speziell nach der Pause überragend", konnte Ernst Baumeister nach dem 5:2 gegen den SC Neusiedl am See 1919 zufrieden Bilanz ziehen. Für die Niederösterreicher war es der dritte Sieg in Folge, der speziell mit der Leistung nach dem Seitenwechsel sichergestellt wurde. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, davon konnte nur in Halbzeit eins die Rede sein.

Traumtor gekontert

Dabei sah es zu Beginn nicht unbedingt danach aus, als würde die Siegesserie halten. In der elften Minute ging Neusiedl am See in Front. Daniel Toth war es, der vor 350 Zuschauern mit einem Traum-Weitschuss zur Stelle war. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Nicolas Meister bereits wenig später besorgte (12.). Er setzte sich halbrechts gut durch und traf mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Voll aufgedreht

Nach dem Seitenwechsel sollte sich dies aber deutlich ändern, jedoch nur für eine Mannschaft. "Wir waren in Halbzeit eins zu weit weg vom Gegner und sind so nicht ideal in die Zweikämpfe gekommen. Das war nach der Pause deutlich besser", analysierte Baumeister den starken zweiten Durchgang seiner Mannschaft. Eldis Bajrami trug sich in der 50. Spielminute nach einem Foulspiel im Strafraum der Burgenländer per Elfmeter in die Torschützenliste ein. Für den nächsten Erfolgsmoment von FC Marchfeld Donauauen sorgte Taner Sen (56.), ehe Daniel Sudar das 4:1 markierte (68.). Neusiedl traf in Person von Niklas Streimlweger noch zum 2:4 (80.). Eleoenai Tompte stellte schließlich in der 84. Minute den 5:2-Sieg für FC Marchfeld Donauauen sicher. Am Schluss gewann FC Marchfeld Donauauen gegen Neusiedl.

Ernst Baumeister:

FC Marchfeld Donauauen rückt mit diesem Erfolg auf Platz sieben vor. Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat FC Marchfeld Donauauen derzeit auf dem Konto. FC Marchfeld Donauauen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Trotz der Niederlage belegt SC Neusiedl am See 1919 den achten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Neusiedl am See nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für FC Marchfeld Donauauen ist auf gegnerischer Anlage Favoritner AthletikClub (Freitag, 18:45 Uhr). Einen Tag später misst sich Neusiedl mit SV Sparkasse Leobendorf.

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – SC Neusiedl am See 1919, 5:2 (1:1)

84 Eleoenai Tompte 5:2

80 Niklas Streimelweger 4:2

68 Daniel Sudar 4:1

56 Taner Sen 3:1

50 Eldis Bajrami 2:1

12 Nicolas Meister 1:1

11 Daniel Toth 0:1

