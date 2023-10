SK Rapid II lässt Wiener Sport-Club keine Chance

Details Samstag, 07. Oktober 2023 10:16

Die Zweitvertretung von SK Rapid hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Wiener Sport-Club das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 4:0 für SK Rapid II. "Es war eine unglaubliche Mannschaftsleistung, zu der man nur gratulieren kann. Der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung", zeigte man sich auf Seiten der Gastgeber mehr als zufrieden. SK Rapid II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wiener Sport-Club einen klaren Erfolg.

Rapid II nur mit kurzen Anlaufschwierigkeiten

Der Beginn gehörte optisch den Gästen, in der Frühphase brauchten die Hausherren noch ein wenig um zu ihrem Spiel zu finden. Dann kam aber immer mehr Schwung rein. Nach einer knappen Viertelstunde gingen die jungen Rapidler im Allianz-Stadion vor 1.250 Zuschauern in Führung. Jovan Zivkovic war es, der in der 13. Minute zur Stelle war und nach einem kurz abgewehrten Kaygin-Schuss nur mehr abstauben musste. Im Gegenzug hätte Mario Vucenovic den Ausgleich besorgen können, verzog jedoch aus knapp 12 Metern knapp. Das sollte sich wenig später rächen: Dominic Vincze nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 25. Minute das Leder nach einem nicht geklärten Eckball zum 2:0 ins Netz. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SK Rapid II in die Kabine.

Die jungen Rapidler hatten allen Grund zu jubeln

WSC versucht es, Rapid trifft

Erneut waren es die Gäste, die nach der Pause den besseren Start erwischten. Doch wieder konnten sie kein Kapital daraus schlagen. Vincze überwand den gegnerischen Schlussmann mit einem gefühlvollen Schlenzer von der Strafraumgrenze zum 3:0 für SK Rapid II (57.). Eigentlich war Wiener Sport-Club schon geschlagen, als Furkan Dursun das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (64.). Letztlich kam SK Rapid II gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Wiener Sport-Club liegt SK Rapid II nun auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit vier Siegen in Folge ist SK Rapid II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der Wiener Sport-Club holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Wiener Sport-Club etwas bescheiden daher. Lediglich zwei Punkte ergatterte Wiener Sport-Club.

Wiener Sport-Club verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen. Die Saison von SK Rapid II verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Während SK Rapid II am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei FC Mauerwerk Immo gastiert, steht für Wiener Sport-Club einen Tag vorher der Schlagabtausch bei Team Wiener Linien Elektra auf der Agenda.

Fotos: Josef Parak

Regionalliga Ost: SK Rapid II – Wiener Sport-Club, 4:0 (2:0)

64 Furkan Dursun 4:0

57 Dominic Vincze 3:0

25 Dominic Vincze 2:0

13 Jovan Zivkovic 1:0

