In Unterzahl: FC Mauerwerk überrascht bei SV Leobendorf und holt ersten Saisonsieg

Details Samstag, 07. Oktober 2023 22:42

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Sparkasse Leobendorf und FC Mauerwerk Immo, die mit 0:1 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SV Leobendorf, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Damit feiern die Mauerwerker im elften Spiel der Saison den ersten Sieg.

Führung für Mauerwerk

Samuel Oppong brachte FC Mauerwerk in der 18. Minute in Front - er wird wunderschön in Szene gesetzt und schließt ab. In die Bredouille brachte Nemanja Radivojevic die Gäste in der 38. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Damit muss Mauerwerk in Unterzahl weitermachen.

Leobendorf riskiert

Im zweiten Durchgang ist Leobendorf stärker, steht höher. Es ergeben sich jetzt auch gefährliche Situationen, doch Treffer sollte keiner gelingen. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Trotz der Schlappe behält Leobendorf den achten Tabellenplatz bei. Die Gastgeber verbuchten insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Sparkasse Leobendorf noch ausbaufähig. Nur zwei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit lediglich drei Zählern aus zehn Partien steht Mauerwerk auf dem Abstiegsplatz. Mit nur fünf Treffern stellt FC Mauerwerk Immo den harmlosesten Angriff der Regionalliga Ost.

Am nächsten Samstag reist SV Leobendorf zu SC Neusiedl am See 1919, zeitgleich empfängt Mauerwerk die Reserve von SK Rapid.

Stimme zum Spiel:

Thomas Friz (Klubmanager Mauerwerk): "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben heute verdient gewonnen. Die Mannschaft zeigt Moral - mal schauen, ob sich noch der eine oder andere Punkt im Herbst ausgeht."

Regionalliga Ost: SV Sparkasse Leobendorf – FC Mauerwerk Immo, 0:1 (0:1)

18 Samuel Oppong 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.