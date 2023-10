Überraschung gelungen

Details Samstag, 07. Oktober 2023 09:46

Gegen den SG Ardagger/Viehdorf setzte es für den Kremser SC eine unerwartete 0:2-Pleite. Damit stürzte der bisherige Tabellenführer auf Platz 5 in der Tabelle ab. Gegen die enorm heimstarken Ardagger hatten die Mannen von Trainer Thomas Flögel nicht ihren besten Tag erwischt. Die Folge war eine Auswärtsniederlage. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte beim Kremser SC für triste Mienen.

Trotz Umstellungen hinten dicht

Vor 595 Zuschauern waren die Kremser zwar das spielbestimmende Team, fanden gegen die starke Defensive der zuhause noch ungeschlagenen Hausherren kein Mittel. Und das obwohl mit Franz Kaltenbrunner der Chef der Verteidigung gesperrt fehlte. Außerdem fiel auch noch Jonas Killinger erkrankt aus. Die besseren Möglichkeiten hatten aber, zumeist aus schnellen Umschaltsituationen, der SG Ardagger/Viehdorf. Krems-Keeper Riegler konnte einen Weinstabl-Schuss parieren, einen Kopfball sicher fangen. Gegen den Abschluss von Gabriel Spreitzer nach einer halben Stunde war er dann aber chancenlos. Unterbuchschachner wurde ins Loch geschickt, legte geschickt auf Spreitzer quer und der war mit der Führung zur Stelle (30.). Krems versuchte es in weiterer Folge mit Angriffen von der Seite, jedoch erfolglos.

Perfekt verteidigt, vorne eiskalt

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Weiterhin waren es die Kremser, die nun auch wieder zu Chancen kamen. Durch dieses Pressing ergab sich wie in Halbzeit eins bereits, genug Raum zum Konter für Ardagger. Und diesen wussten die Gastgeber an diesem Tag eiskalt zu nutzen. Robert Schmerleib versenkte den Ball in der 67. Minute im Eins-gegen-Eins gegen Riegler im Netz des Kremser SC. Die Schlussoffensive der Gäste brachte keinen Erfolg mehr ein. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Daniel Holzinger siegte Ardagger/Viehdorf gegen den Kremser SC.

Der Ardagger/Viehdorf schiebt sich mit dem Erfolg auf Platz 13.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den Kremser SC 21 Zähler zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft der Ardagger/Viehdorf auf SR Donaufeld, der Kremser SC spielt tags zuvor gegen FCM Flyeralarm Traiskirchen.

Regionalliga Ost: SG Ardagger/Viehdorf – Kremser SC, 2:0 (1:0)

67 Robert Schmerleib 2:0

30 Gabriel Spreitzer 1:0

