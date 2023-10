Durch Tore in Minute 90 und 95: FC Marchfeld-Donauauen rettet Punkt bei FavAC

Details Freitag, 13. Oktober 2023 22:00

In einem mitreißenden Fußballspiel trafen der Favoritner AthletikClub und der FC Marchfeld Donauauen in der Regionalliga Ost aufeinander. Von Beginn an versprach dieses Duell Spannung und Tore. Mit einem frühen Führungstreffer und einem zweiten Tor kurz vor der Halbzeit schien der Favoritner AthletikClub die Oberhand zu haben, doch die zweite Halbzeit brachte dramatische Wendungen, darunter eine gelungene Aufholjagd des FC Marchfeld Donauauen. Am Ende endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, das die kämpferische Natur beider Teams unterstrich und die Zuschauer in ihren Bann zog.

Führung und Rote Karte

Schon früh in der Partie brachte Sonosuke Onda die Heimmannschaft, den Favoritner AthletikClub, in Führung. Er trifft nach einem Hereingabe von der linken Seite per Abstauber. Der Treffer sorgte für einen energiegeladenen Start in das Spiel. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin. Keines der beiden Teams bekommt richtig Zugriff auf das Match. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, geht es doch noch einmal zur Sache vor der Pause. Marchfelds Feldspieler Francesco Lovric wehrte den Ball auf der Linie stehend bei einem Schuss zum Corner und erhielt dafür die Rote Karte - außerdem gab es Elfmeter für die Heimischen. Der Elfer wird zunächst gehalten, im Nachschuss steht es aber 2:0 für die Gastgeber, ehe es in die Halbzeit ging.

Marchfeld schlägt zurück

Die Gäste zeigten im zweiten Durchgang jedoch großen Kampfgeist und konnten trotz Unterzahl aufholen. Allerdings dauerte das bis zur 90. Minute und Nachspielzeit. Eleoenai Tompte drückt das Leder in der 90. Minute über die Linie und stellt auf 1:2. Schon davor waren die Marchfelder trotz einem Mann weniger gut im Spiel und ein Treffer lag in der Luft. Für die Gastgeber kam es letztlich sogar noch dicker. In der 95. Minute entscheidet der Schiedsrichter auf Elfer für die Gäste. Eldis Bajrami tritt an und erzielte prompt den Ausgleich. Dann ist das Spiel vorbei.

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – FC Marchfeld Donauauen, 2:2 (2:0)

95 Eldis Bajrami 2:2

90 Eleoenai Tompte 2:1

47 Ali Khodadadzada 2:0

9 Sonosuke Onda 1:0

