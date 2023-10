Wiener Viktoria dreht Spiel bei SV Oberwart und krallt sich Tabellenspitze

Details Samstag, 14. Oktober 2023 10:54

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Klöcher Bau Oberwart und SC Wiener Viktoria, die mit 1:2 endete. Luft nach oben hatte Wiener Viktoria dabei jedoch schon noch, denn die Wiener lagen schon nach etwas mehr als einer Viertelstunde zurück. Letztlich gab es aber drei Punkte für die Mannschaft von Trainer Toni Polster, die sich zumindest vorrübergehend die Tabellenführung krallt.

Schnelle Führung für die Gastgeber

Dabei sahen die 500 Zuschauer, wie zunächst Patrick Farkas in der 19. Minute das 1:0 für SV Oberwart markierte - die Viktoria-Defensive ist nicht gut postiert und mit wenigen Spielzügen landet der Ball bei Farkas, der nur noch einschieben muss. Mit der Führung im Rücken wollten die Gastgeber weiter nachlegen, woraus aber nichts wurde. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, jubeln dann die Wiener. Roman Yalovenko nutzte die Chance für SC Wiener Viktoria und beförderte in der 46. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz - nach einem Pressball mit dem Torwart der Oberwarter kommt der Ball wieder zum Ukrainer, der den Torwart per Kopf überwindet. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Wiener Viktoria legt vor

Im zweiten Durchgang folgt die kalte Dusche für die Burgenländer. Bough Kevin Guy Roland Bangai stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 48 mit dem 2:1 zur Stelle war - schöne Vorarbeit von Rotter, der eine Flanke auf Bangai bringt und dieser köpft stark ein. Die Oberwarter riskieren in der Folge zwar, werfen alles nach vorne, um zumindest einen Punkt zu Hause zu behalten. Am Ende punktete Wiener Viktoria dreifach bei SV Klöcher Bau Oberwart.

SV Oberwart tritt am Freitag, den 20.10.2023, um 19:30 Uhr, bei FC Marchfeld Donauauen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SC Wiener Viktoria den Kremser SC.

Kurt Castek (Co-Trainer Viktoria): "Wir sind natürlich sehr glücklich über die Situation jetzt, weil wir hart daran arbeiten, aber es ist eine Momentaufnahme. Bei uns läuft es im Moment einfach. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde, wo es zum Spitzenspiel gegen Krems kommt."

Regionalliga Ost: SV Klöcher Bau Oberwart – SC Wiener Viktoria, 1:2 (1:1)

48 Bough Kevin Guy Roland Bangai 1:2

46 Roman Yalovenko 1:1

19 Patrick Farkas 1:0

