Nächster Dreier! SR Donaufeld feiert klaren Sieg über Ardagger/Viehdorf

Details Samstag, 14. Oktober 2023 22:58

SR Donaufeld setzte sich standesgemäß gegen den SG Ardagger/Viehdorf mit 3:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SR Donaufeld. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Donaufelder bleiben damit Tabellenführer und haben einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Rapid II.

Starke Donaufelder

Bereits in der ersten Minute des Spiels setzte SR Donaufeld ein Zeichen, indem sie einen Eckball herausholten. Dies war ein Indikator für den Willen der Heimmannschaft, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Das Spiel entwickelte sich schnell zu einer harten und intensiven Angelegenheit, mit vielen Zweikämpfen auf dem Feld.

In der 27. Minute gelang Donaufeld eine bemerkenswerte Kombination, die zur Führung führte. Die Spieler bewegten sich geschickt und kreativ, bis Antonio Babic den Ball im Netz versenkte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer eröffnete den Torreigen und setzte Donaufeld in die Pole Position.

Ardagger bemüht

Ardagger kämpfte tapfer, aber Donaufeld erhöhte den Druck und erzielte in der 41. Minute das 2:0. Fatih Ekinci trat zu einem perfekt gedrehten Freistoß an und verwandelte ihn eindrucksvoll per Kopf. Mit diesem zweiten Treffer unterstrich Donaufeld seine Überlegenheit und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause. Die erste Halbzeit endete somit mit einem 2:0 zugunsten von SR Donaufeld. Die Pause bot beiden Teams Gelegenheit, sich zu erholen und taktische Anpassungen vorzunehmen.

Die zweite Halbzeit begann, und Donaufeld setzte weiterhin auf hohes Tempo und Dominanz. In der 78. Minute bekam Donaufeld einen Elfmeter zugesprochen, den Philip Schneider souverän verwandelte. Damit stand es 3:0, und Donaufeld festigte seine Position als führende Mannschaft. Trotz des klaren Vorsprungs war das Spiel weiterhin hitzig, geprägt von harten Zweikämpfen und emotionalen Momenten. In der 51. Minute erhielt der Trainer von SR Donaufeld, Josef Michorl, eine rote Karte für Unsportlichkeit, was die Gemüter weiter erhitzte.

Dennoch blieb Donaufeld dominant und sicherte sich einen verdienten Sieg. Die Heimmannschaft konnte ihre Taktik und Spielkontrolle erfolgreich umsetzen, während Ardagger trotz aller Bemühungen nicht in der Lage war, den starken Donaufeldern Paroli zu bieten.

Nächster Prüfstein für SR Donaufeld ist FCM Flyeralarm Traiskirchen (Freitag, 18:30 Uhr). Der SG Ardagger/Viehdorf misst sich am selben Tag mit ASV Draßburg (20:00 Uhr).

Regionalliga Ost: SR Donaufeld – SG Ardagger/Viehdorf, 3:0 (2:0)

78 Philip Schneider 3:0

39 Fatih Ekinci 2:0

25 Antonio Babic 1:0

Foto: AH_Sportfotos | Anja Haller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.