5. Sieg in Folge für Rapid II

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 09:23

Mit 0:2 verlor FC Mauerwerk am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Reserve von SK Rapid. Die Hausherren, die zuletzt in Leobendorf mit einem knappen 1:0-Sieg auf einen Befreiungsschlag hofften, mussten sich den seit Wochen in Hochform agierenden Hütteldorfern nach Gegentoren von Tobias Hedl 62.) und Dennis Kaygin (82.) in Halbzeit zwei, geschlagen geben.

Noch nichts Zählbares

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Mauerwerk und SK Rapid II ohne Torerfolg in die Kabinen. Die beste Chance vor dem Seitenwechsel hatte Rapids Jovan Zivkovic, der nach kurz vor der Pause bereits einschob, jedoch vom Schiedsrichter wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Die Hausherren hatten selber auch Möglichkeiten, fanden in Rapid-Keeper aber jeweils ihren Meister.

Klasse setzt sich durch

Nach dem Seitenwechsel wurden die Chancen der Rapidler aber konkreter, Hedl verzog ebenso knapp wie Seydi. Dann sollte es aber doch klappen. 200 Zuschauer sahen, wie Tobias Hedl das 1:0 für SK Rapid II markierte. Seydi nahm eine Flanke perfekt volley, den Versuch konnte Zidan Koyun noch abwehren, gegen den Abstauber Hedls war er aber machtlos (62.). Danach spielten die Gäste die Partie cool zu Ende, konnten sich noch ein zweites Mal belohnen. Kurz vor Ultimo war noch Dennis Kaygin nach einem Stanglpass zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gäste verantwortlich (82.). Schließlich strich SK Rapid II die Optimalausbeute gegen FC Mauerwerk Immo ein.

FC Mauerwerk stellt die anfälligste Defensive der Regionalliga Ost und hat bereits 32 Gegentreffer kassiert. Die Heimmannschaft besetzt mit sechs Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Offensive von Mauerwerk zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. FC Mauerwerk Immo musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Mauerwerk insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Mauerwerk in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach dem klaren Erfolg über FC Mauerwerk Immo festigt SK Rapid II den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von SK Rapid II funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 30-mal zu. Die Saison von SK Rapid II verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. SK Rapid II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für FC Mauerwerk ist Wiener Sport-Club (Freitag, 19:30 Uhr). SK Rapid II misst sich am selben Tag mit SC Neusiedl am See 1919 (19:00 Uhr).

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – SK Rapid II, 0:2 (0:0)

82 Dennis Kaygin 0:2

62 Tobias Hedl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.