TWL Elektra siegt bei Young Violets

Details Samstag, 21. Oktober 2023 16:14

"Es war ein gutes Spiel von uns, das wir meiner Meinung nach auch verdient gewonnen haben", war TWL Elektra-Trainer Herbert Gager nach dem Erfolg bei den Young Violets zufrieden. Ein Tor machte den Unterschied – Team Wiener Linien Elektra siegte mit 1:0 gegen die Young Violets Austria Wien. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Nach Anfangsphase Spiel unter Kontrolle

"In den ersten 10 bis 15 Minuten haben sie [Anm.: Young Violets] uns mit ihrem Pressing ordentlich unter Druck gesetzt", sah Gager anfangs starke Hausherren. Mit Fortdauer der Partie waren es aber die Gäste, die das Geschehen beherrschten. Ein Schuss ging knapp am Tor von Kenan Jusic vorbei. In der 17. Minute wurde dann auf der Tribüne dem schwer verletzten Kapitän des Wiener Sport-Club, Philip Dimov, applaudiert - siehe auch: Spielunterbrechnung und Gänsehaut: Ostliga gedenkt schwer verletztem Philip Dimov .

Die Austrianer selber hatten in den ersten 45 Minuten nur nach Standards Halbchancen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Verdienter Erfolg

Auch nach der Pause war es die Elektra, die das Spiel machte. "Ich habe über die gesamte Zeit keine wirklich nennenswerte Chance der Austria gesehen. Zumindest nicht aus dem Spiel heraus. Über Standards kann natürlich immer etwas passieren", war Gager mit der Defensivleistung seiner Truppe sehr zufrieden. Selber musste man aber bis spät in die Schlussphase warten, bis man den hoch verdienten Erfolg fixieren konnte. Die spielentscheidende Rolle nahm Emre Yilmaz ein, der kurz vor Schluss nach einem Antritt in den Strafraum der Gastgeber ebendort gelegt wurde und im Anschluss für TWL Elektra per Elfmeter zum Führungstreffer bereitstand (86.). Letzten Endes ging Team Wiener Linien Elektra im Duell mit der Young Violets als Sieger hervor.

Trotz der Schlappe behält die Young Violets Austria Wien den sechsten Tabellenplatz bei. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Die Leistungskurve der Young Violets zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Mit dem Dreier sprang TWL Elektra auf den neunten Platz der Regionalliga Ost. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Team Wiener Linien Elektra konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Während die Young Violets Austria Wien am kommenden Freitag den Ardagger/Viehdorf empfängt, bekommt es TWL Elektra am selben Tag mit FC Mauerwerk Immo zu tun.

Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien – Team Wiener Linien Elektra, 0:1 (0:0)

86 Emre Yilmaz 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.