Martic-Doppelpack: Kremser SC bezwingt SC Wiener Viktoria im Spitzenspiel

Details Samstag, 21. Oktober 2023 20:57

Am Samstagnachmittag stand das Spitzenspiel der Regionalliga Ost auf dem Programm. Der SC Wiener Viktoria traf auf den Kremser SC. Letzlich konnten sich die Gäste aus Niederösterreich mit 2:0 durchsetzen und bleiben damit an Leader Donaufeld dran. Der Rückstand auf den Leader beträgt zwei Punkte. Für die Viktoria ist die Niederlage ein Rückschlag, liegt man jetzt doch fünf Punkte zurück.

Führung für starke Kremser

Die Kremser sind in der gesamten ersten Halbzeit das bessere Team. Man spielt druckvoll nach vorne, während sich die Mannschaft von Toni Polster schwer tut. Nach vorne geht also wenig bei den Heimischen, während die Kremser von Thomas Flögel sich immer wieder dem gegnerischen Tor annähern, die Schüsse aus der Distanz bereiten dem Viktoria-Goalie aber keine Probleme. Dann ist es aber so weit: Vor 200 Zuschauern war Benedikt Martic mit der Führung zur Stelle (35.) - der Ball kommt über Umwege zu ihm und er zieht im Strafraum ab und trifft. Zur Pause behielt der Kremser SC die Nase knapp vorn.

Viktoria bemüht

Im zweiten Durchgang ist die Viktoria stärker, die Kremser präsentieren sich aber abgebrühter. Martic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (59.) - er ist nach einer Flanke per Kopf zur Stelle. Die Heimischen werfen in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, die 0:2-Heimniederlage von Wiener Viktoria war Realität, als Schiedsrichter Davor Divkovic die Partie letztendlich abpfiff.

Die gute Bilanz der Gastgeber hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Wiener Viktoria bisher sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Wiener Viktoria baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Prunkstück des Kremser SC ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Gäste weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der Kremser SC erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit diesem Sieg zog der Kremser SC an SC Wiener Viktoria vorbei auf Platz drei. Wiener Viktoria fiel auf die vierte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft SC Wiener Viktoria auf SR Donaufeld, der Kremser SC spielt tags zuvor gegen FC Marchfeld Donauauen.

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – Kremser SC, 0:2 (0:1)

59 Benedikt Martic 0:2

35 Benedikt Martic 0:1

Fotos: Josef Parak

