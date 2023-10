Ardagger/Viehdorf hält Draßburg auf Distanz

Details Samstag, 21. Oktober 2023 17:23

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des Ardagger/Viehdorf. Der Gastgeber setzte sich mit 3:1 gegen den ASV Draßburg durch. Das schon vor dem Match propagierte "Sechs-Punkte-Spiel" brachte jede Menge Action und Spannung, mit den Hausherren auch verdiente Sieger. Ganz so deutlich wie es das Ergebnis zeigt, war es dann aber doch nicht, denn die Burgenländer waren durchaus an einem Punkt dran.

Hausherren beherrschen

Die Gastgeber erwischten den klar besseren Start in die Partie. Zuhause noch ungeschlagen, präsentierten sich die Niederösterreicher wach und zielstrebig - mit Erfolg. Sechs Minuten waren gespielt, als Richard Aigner vor 620 Zuschauern, nach einem Freistoß von Ferdinand Unterbuchschachner per Kopf die Führung für den SG Ardagger/Viehdorf besorgte. In dieser Tonart ging es weiter. Und wieder war man per Kopf zur Stelle. Für das 2:0 des Ardagger/Viehdorf zeichnete Martin Grubhofer nach Flanke von Franz Kaltenbrunner verantwortlich (23.).

Vorentscheidung verpasst

Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams obwohl die Hausherren nachlegen hätten können oder sogar müssen. Ferdinand Unterbuchschachner schoss den Ball knapp am Kasten der Gäste vorbei. Gabriel Spreitzer fehlten nur ein paar Schuhgrößen um eine Flanke zum 3:0 verwerten.

Draßburg kommt auf

Nach der Pause sollte sich das Spiel dann anders gestalten. Die Gäste agierten nun deutlich stärker, Ardagger fand im MIttelfeld nicht mehr in die Zweikämpfe. Moritz Herbst musste sich im Kasten der Hausherren mehrmals beweisen. Gegen den Abschluss von Armin Pester war er dann aber machtlos. Nach einem Corner an die zweite Stange, sagt der Draßburg-Spieler "Danke" und machte die Partie noch einmal richtig spannend. Ein weiterer Treffer wenig später, hätte die Partie ausgleichen können, wurde aber wegen Abseits aberkannt. Draßburg drückt nun richtig an und läuft in der Nachspielzeit dann in den entscheidenden Konter. Lukas Kiehberger traf nach einem schnellen Gegenzug über mehrere Stationen per Kopf für den SG Ardagger/Viehdorf (94.). Am Schluss gewann der Ardagger/Viehdorf gegen Draßburg.

Ardagger/Viehdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwölf. Der SG Ardagger/Viehdorf verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

ASV Draßburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Ausbeute der Offensive ist bei Draßburg verbesserungswürdig, was man an den erst 14 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich ASV Draßburg schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Zuletzt war bei Draßburg der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächster Prüfstein für den Ardagger/Viehdorf ist die Young Violets Austria Wien (Freitag, 20:00 Uhr). ASV Draßburg misst sich am selben Tag mit FCM Flyeralarm Traiskirchen (19:00 Uhr).

Regionalliga Ost: SG Ardagger/Viehdorf – ASV Draßburg, 3:1 (2:0)

94 Lukas Kiehberger 3:1

80 Armin Pester 2:1

23 Martin Grubhofer 2:0

6 Richard Aigner 1:0

