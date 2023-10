Draßburg erkämpft sich Punkt gegen Traiskirchen

Details Samstag, 28. Oktober 2023 11:07

"Vom Spiel her war es jetzt nicht so, dass wir unzählige Chancen hatten und jetzt unbedingt gewinnen hätten müssen." Für Drazen Grujicic war das Gast-Spiel beim ASV Draßburg Freitagabend nicht die beste Partie in dieser Saison, "man muss aber auch sagen, dass nach den zwei Niederlagen zuletzt ein wenig die Luft draußen war." Das 1:1 ging am Ende dann in Ordnung, Draßburg erwies sich als spielstarker Gegner. Die Tore erzielten Marko Markovic (36.), sowie Salko Mujanovic (44.).

Hausherren spielen stark mit

Draßburg erwischte einen guten Start in die Partie, konnte, trotz schwieriger Platzverhältnisse, den Ball stark aus der eigenen in die gegnerische Hälfte spielen. Markovic hatte nach 10 Minuten die Führung auf dem Fuß, traf aber nur die Stange. Auf der Gegenseite konnte Stadler einen Schuss gut abwehren. Über weite Strecken war die Partie kampfbetont. Vor der Pause sollten dann aber trotzdem noch Treffer fallen.

Ex-Draßburger gleicht Rückstand aus

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marko Markovic sein Team in der 36. Minute. Der Rechtsverteidiger zog ungehindert von außen nach innen in den Strafraum und traf dann ins lange Eck. Bei der Führung sollte es jedoch nicht bleiben, Ex-Draßburger Mujanovic, der erst im Sommer nach Traiskirchen wechselte, traf vor der Pause nach einem Eckballgestocher zum Ausgleich (44.).

Viele Zweikämpfe, keine Tore

Halbzeit zwei sah ähnlich wie Halbzeit eins aus. Viele Zweikämpfe, Chancen nur aus der Distanz. Mit dem Unterschied, dass die Zuschauer schlussendlich keine Tore mehr zu sehen bekamen. Traiskirchen trat zwar dominanter auf, hatte in den letzten 20 Minuten auch dann deutlich mehr vom Spiel, die großen Möglichkeiten fehlten aber. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen Salih Yildirim setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

"Die Chancen waren dann trotz Überlegenheit nicht da, so dass man sagen könnte, dass der Sieg absolut zwingend verdient gewesen wäre", fiel das Resüme von Grujicic aus.

Die Gastgeber bleiben mit diesem Remis weiterhin auf Platz 15. ASV Draßburg verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Draßburg kann einfach nicht gewinnen.

Sicherlich ist das Ergebnis für FCM Flyeralarm Traiskirchen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den fünften Rang. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 33 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat FCM Traiskirchen momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Traiskirchen insgesamt nur sieben Zähler.

Am kommenden Samstag tritt ASV Draßburg bei SC Wiener Viktoria an, während FCM Flyeralarm Traiskirchen einen Tag zuvor die Young Violets Austria Wien empfängt.

Regionalliga Ost: ASV Draßburg – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 1:1 (1:1)

44 Salko Mujanovic 1:1

36 Marko Markovic 1:0

