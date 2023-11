Erstes Duell nach 38 Jahren: Wiener Sport-Club schlägt FavAC

Details Samstag, 04. November 2023 08:22

Nichts zu holen gab es für Favoritner AthletikClub bei Wiener Sport-Club. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Wiener Sport-Club heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Detail: Zuletzt gab es das Duell zwischen den beiden Klubs 1985.

Blitzstart vom WSC

FavAC geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Martin Pajaczkowski das schnelle 1:0 für Wiener Sport-Club erzielte - er ist nach einer tollen Hereingabe zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen. Durch ein Eigentor von Favoritner AthletikClub verbesserte Wiener Sport-Club den Spielstand auf 2:0 für sich (24.) - nach einem scharfen Freistoß knapp nach der Mittellinie nimmt ihn Enes Koeseoglu an und schießt ins eigene Tor, unhaltbar für den Keeper. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung für Wiener Sport-Club ging es in die Halbzeitpause.

FavAC riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit einem Blitzstart der Gastgeber. Mit dem 3:0 durch Pajaczkowski schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Wiener Sport-Club einen sicheren Sieger zu haben - er zieht aus der Distanz ab und das Leder passt punktgenau in den Winkel. Viktor Petrovic verkürzte für FavAC später in der 57. Minute nach einer tollen Kombination auf 1:3. Die Gäste werfen zwar noch einmal alles nach vorne, doch als Schiedsrichter Jakob Rigger die Partie abpfiff, reklamierte Wiener Sport-Club schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Wiener Sport-Club schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz acht. Fünf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen hat Wiener Sport-Club derzeit auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Wiener Sport-Club die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Favoritner AthletikClub muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 14. Platz angehen. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. FavAC entschied kein einziges der letzten zehn Spiele für sich.

Am kommenden Freitag trifft Wiener Sport-Club auf SV Klöcher Bau Oberwart (19:30 Uhr), Favoritner AthletikClub reist tags darauf zu FC Mauerwerk Immo (16:00 Uhr).

David Krapf-Günther (Sektionsleiter WSC): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden. Die Burschen haben nicht nachgelassen und auch verdient gewonnen."

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – Favoritner AthletikClub, 3:1 (2:0)

57 Viktor Petrovic 3:1

46 Martin Pajaczkowski 3:0

24 Eigentor durch Enes Koeseoglu 2:0

9 Martin Pajaczkowski 1:0

