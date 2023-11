ASV Draßburg schockt SC Wiener Viktoria, zieht aber Kürzeren

Details Samstag, 04. November 2023 19:20

Gegen Wiener Viktoria holte sich Draßburg eine 2:4-Schlappe ab. SC Wiener Viktoria hatte schon im Vorfeld Rückenwind, was sich auch am Endergebnis widerspiegelt. Allerdings lagen die Draßburger zwischenzeitlich mit 2:1 voran und verlangten den Gastgeber einiges ab.

Intensives Spiel

Die erste Halbzeit begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. Die Heimmannschaft, SC Wiener Viktoria, zeigte sich jedoch bereits früh engagiert und versuchte, den Gegner, ASV Draßburg, in der eigenen Hälfte zu attackieren. In der 6. Minute hatte die SC Wiener Viktoria die erste kleine Torchance, der Ball rollte jedoch knapp neben das Tor. Ein darauf folgender Eckball brachte keine weiteren Gefahr für die Gäste.

Es dauerte bis zur 16. Minute, bis die ASV Draßburg erstmals einen Versuch auf das Tor der Heimmannschaft unternahm, dieser wurde jedoch rechtzeitig von der Abwehr geblockt. In der 19. Minute versuchte Gästestürmer Marko Nikolic die Abwehrmauer der SC Wiener Viktoria mit einem Alleingang zu durchbrechen, jedoch vergeblich.

In der 28. Minute kam es zu einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der ASV Draßburg, die Dominik Rotter von der SC Wiener Viktoria eiskalt ausnutzte und aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte. Die SC Wiener Viktoria führte nun in diesem intensiven Duell. In der 37. Minute bekamen die Gäste aus dem Burgenland einen Freistoß zugesprochen. Armin Pester trat an und traf unhaltbar - 1:1. Die Partie blieb hochspannend, und die erste Halbzeit endete mit diesem Unentschieden.

Die zweite Halbzeit begann mit einem erneuten Tor für die ASV Draßburg. In der 47. Minute erzielte Marko Nikolic das 1:2, und die Gäste übernahmen die Führung. Doch die SC Wiener Viktoria gab nicht auf und kämpfte sich zurück. In der 61. Minute gelang der Elf von Trainer Toni Polster ein weiterer Treffer, als Nikolaj Sinik nach einem Eckball von der Strafraumgrenze unhaltbar für den Torwart der Draßburger, Christopher Stadler, den Ball versenkte. Dieses Traumtor brachte die Heimmannschaft wieder ins Spiel.

Viktoria dreht auf

Kurz darauf, in der 64. Minute, sorgte Dominik Rotter mit einem weiteren Tor für die Viktoria für die Führung. Das Spiel stand nun 3:2, und die SC Wiener Viktoria war auf dem besten Weg zum Sieg.

In der 78. Minute schien es, als ob Stephan Schimandl für die ASV Draßburg den Ausgleich erzielt hätte, doch das Tor wurde aufgrund von Abseits nicht anerkannt. In der 79. Minute gab es mehrere Spielerwechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen, doch die SC Wiener Viktoria konnte ihre Führung verteidigen.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 90. Minute, als Dominik Rotter für die Gastgeber das vierte Tor erzielte und den Endstand von 4:2 besiegelte. Trotz eines letzten Angriffsversuchs der ASV Draßburg blieb es beim verdienten Sieg der SC Wiener Viktoria.

Im letzten Hinrundenspiel errang Wiener Viktoria drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 28 Punkte auf. SC Wiener Viktoria weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Draßburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht der Gast in der Rückrunde von der 15. Position an. ASV Draßburg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 34 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Draßburg schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

ASV Draßburg steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Wiener Viktoria mit aktuell 28 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft SC Wiener Viktoria auf die Young Violets Austria Wien (16:00 Uhr), Draßburg reist tags zuvor zu FC Marchfeld Donauauen (19:00 Uhr).

Kurt Castek (Co-Trainer Wiener Viktoria): "Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte, obwohl es schon die eine oder andere Schocksituation gab. Draßburg hat das nicht schlecht gemacht, alles hineingelegt. Unsere Mannschaft hat dann aber einfach richtig gut gespielt und verdient gewonnen."

Regionalliga Ost: SC Wiener Viktoria – ASV Draßburg, 4:2 (1:1)

64 Dominik Rotter 4:2

61 Nikolaj Sinik 3:2

52 Bough Kevin Guy Roland Bangai 2:2

47 Marko Nikolic 1:2

37 Armin Pester 1:1

27 Dominik Rotter 1:0

