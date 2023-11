Rapid II bezwingt SV Oberwart klar - über 600 Minuten ohne Gegentor!

Details Sonntag, 05. November 2023 11:57

Die Zweitvertretung von SK Rapid setzte sich standesgemäß gegen SV Oberwart mit 3:0 durch. Nach dem 0:0 gegen den FavAC vor einer Woche, konnten die Jungs von Trainer Stefan Kulovits die Tormaschine wieder anwerfen und blieben darüber hinaus erneut ohne Gegentor. Mittlerweile hat sich die Gegentorsperre auf über 600 Minuten ausgewachsen. Die Burgenländer verteidigten lange gut, mussten die höhere Qualität der Hausherren dann aber eingestehen. Zu Beginn stand aber das Flutlicht im Mittelpunkt.

Licht aus

Kurz nach Anpfiff fiel ein Teil der Flutlichter aus. Nachdem noch kurz weitergespielt wurde, musste die Partie dann doch für knapp 5 Minuten unterbrochen werden. Dann ging es aber weiter und den besseren Durchblick hatten die Gastgeber.

Überlegenheit erst spät in Tore umgemünzt

Rapid II hatte das Geschehen fortan im Griff, konnte sich auch Chancen herausspielen. Zivkovic verstolperte den Ball alleine vor Torwart Marton Horvath, Wydra verzog knapp am langen Eck vorbei und Tambwe scheiterte mit einem Kopfball am starken Horvath. Nach einer halben Stunde war es wieder Wydra der nach starker Seydi-Vorarbeit wieder nur knapp verzog. Vor einer Kulisse von 230 Zuschauern war es Jovan Zivkovic, der das 1:0 für SK Rapid II erzielte. Seydi ging links bis zur Grundlinie und legte den Ball zurück, über Umwege kam Zivkovic am kurzen Eck an den Ball und zog mit links flach ab, er traf ins lange Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dominic Vincze erneut nach Vorarbeit des starken Seydi, per Volley den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 (41.). Mit der Führung für SK Rapid II ging es in die Halbzeitpause.

Souveräne Vorstellung

Halbzeit zwei lief dann ähnlich einseitig ab, wobei die Kulovits-Elf dann weniger Chancen zu verzeichnen hatte. Von den Burgenländern kam allerdings auch nicht viel, weshalb das Spiel nie zu kippen drohte. Furkan Dursun stellte schließlich in der 87. Minute per Flachschuss von Sechzehner den 3:0-Sieg für SK Rapid II sicher. Schlussendlich verbuchte SK Rapid II gegen SV Oberwart einen überzeugenden Heimerfolg.

Im letzten Hinrundenspiel errang SK Rapid II drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 32 Punkte auf. Offensiv sticht SK Rapid II in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 35 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SK Rapid II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

SV Klöcher Bau Oberwart muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 15 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. SV Oberwart musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Klöcher Bau Oberwart insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von SV Oberwart aktuell alles andere als rosig. Bei SK Rapid II dagegen läuft es mit insgesamt 32 Punkten wie am Schnürchen.

Am kommenden Freitag trifft SK Rapid II auf den Kremser SC (19:00 Uhr), SV Klöcher Bau Oberwart reist zu Wiener Sport-Club (19:30 Uhr).

Regionalliga Ost: SK Rapid II – SV Klöcher Bau Oberwart, 3:0 (2:0)

87 Furkan Dursun 3:0

41 Dominic Vincze 2:0

38 Jovan Zivkovic 1:0

