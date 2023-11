FC Marchfeld holt zum Abschluss "Dreier" gegen ASV Draßburg

Details Samstag, 11. November 2023 10:49

Nach dem 2:1 gegen Donaufeld im Nachtragsspiel Dienstagabend, holte der FC Marchfeld Donauauen im letzten Spiel des Jahres gegen den ASV Draßburg einen souveränen 4:1-Erfolg. Während man im Hinspiel in Runde 1 im Sommer noch mit 0:2 einen Fehlstart hinlegte, gab es gestern Abend keinen Zweifel, dass sich die Mannschaft von Trainer Hannes Friesenbichler den Heimsieg holen wollte.





Fersentreffer bringt frühe Führung

Die ersten Abschlussmomente hatten die Gäste aus dem Burgenland, die nach ihrem Auftaktsieg nur noch einen weiteren Sieg einfahren konnten. Gefährlich wurde aber die Friesenbichler-Elf: Oroshi versuchte es mit einem Weitschuss, scheiterte aber an Draßburg-Keeper Stadler. Wenig später ließ Francis Bolland seine Klasse aufblitzen, als er einen flachen Eckball an die erste Stange mit der Ferse ins Tor verlängerte (13.).

Zweimal am Ausgleich vorbei - stattdessen 0:2

Die Burgenländer wollten postwendend zurückschlagen, Nikolic scheiterte aber zweimal an der eigenen Genauigkeit. Einmal per Ferse und einmal mit einem Flachschuss, jeweils am langen Eck vorbei. Das sollte sich wenig später rächen, denn die Niederösterreicher zeigten sich deutlich effizienter. Eleoenai Tompte nutzte den sich bietenden Platz und zog aus der Distanz ab, Stadler war chancenlos (21.). Auch im Anschluss kam Draßburg zu Chancen. Grubesic traf einen Volley aus wenigen Metern nicht richtig, Schimandl köpfte kurz darauf nach einer wunderbaren Kombination über das Tor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Spielstand unverändert.

Effizienz als Unterschied

Nach Wiederanpfiff verlief die Partie ähnlich zu Halbzeit eins. Oroshi scheiterte an Stadler, auf der Gegenseite ging ein Grubesic-Kopfball klar am Kasten der Hausherren vorbei. Ein solcher von Francesco Lovric war deutlich besser, strich nur hauchdünn am Tor vorbei. Kurz darauf war die Partie aber quasi entschieden. Nicolas Meister lief nach Lochpass der Hintermannschaft von Draßburg auf und davon und schob locker ein (56.). Für das 4:0 von FC Marchfeld Donauauen sorgte David Oroshi, der in Minute 61 zur Stelle war. Er musste nach einem Tompte-Stanglpass nur mehr "Danke" sagen. Danach war viel Leerlauf im Spiel. Draßburg kam kurz vor dem Ende durch Stephan Schimandl zum Ehrentreffer (90.). Schlussendlich verbuchte FC Marchfeld Donauauen gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg und durfte in der englischen Woche über den zweiten Sieg jubeln. Damit sind die Top 5 im Frühjahr wieder in Reichweite.

FC Marchfeld Donauauen geht mit nun 25 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat FC Marchfeld Donauauen derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über ASV Draßburg ist FC Marchfeld Donauauen weiter im Aufwind.

Die Abstiegssorgen von Draßburg sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von ASV Draßburg im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 38 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Regionalliga Ost. Nun musste sich Draßburg schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. ASV Draßburg wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen – ASV Draßburg, 4:1 (2:0)

90 Stephan Schimandl 4:1

61 David Oroshi 4:0

56 Nicolas Meister 3:0

21 Eleoenai Tompte 2:0

13 Francis Bolland 1:0

