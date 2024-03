FC Marchfeld Donauauen ringt den Young Violets einen Punkt ab

Details Freitag, 01. März 2024 21:47

Zu Rückrundenbeginn in der 17. Runde der Regionalliga Ost war die Mannschaft vom FC Marchfeld Donauauen zu Gast bei den Young Violets in Favoriten. Nach einem harten Kampf in beiden Halbzeiten müssen sich beide Mannschaften mit einem Remis abfinden. Für die jungen Veilchen ist es eine solide Partie mit frischen Kräften, allerdings auch einigen ungenutzten Chancen. Für die Mannschaft aus Marchfeld ist es ein klarer Erfolg. Nachdem die Marchfelder auch in der Hinrunde bereits ein Unentschieden erspielen konnten, reicht es auch in Favoriten für einen Punktgewinn.

Mangelhafte Chancenauswertung auf beiden Seiten

"Mit der Punkteteilung sind wir durchaus zufrieden", erklärte Sportlicher Akademieleiter Manuel Takacs. "Wir haben zwei 16-jährige Debütanten am Platz und für Stephan Helm ist es auch ein klarer Erfolg. Der neue Trainer muss sich erstmal in die Mannschaft einleben und sich integrieren", fügte Takacs hinzu. "Unser Augenmerk liegt natürlich auf der Spielerentwicklung und für jungen Spieler ist es nicht einfach gegen erfahrene Erwachsene mitzuhalten. Das Spiel war ziemlich ausgeglichen. In Halbzeit eins waren wir präsenter und konnten uns einige gute Chancen erarbeiten, welche unser Torjäger Hosiner nicht nutzen konnte. In Halbzeit zwei hatte Marchfeld ein paar gute Gelegenheiten, aber unsere Verteidigung arbeitete solide gegen den Ball", berichtete Manuel Takacs. "Für die jungen Spieler und für den Trainer ist es nicht leicht, weil die Regionalliga ein sehr hohes Niveau aufweist, da braucht es auch gewisse Zeit, bis man sich an die Umstände gewöhnt hat", fügte Takacs hinzu.

Remis ein voller Erfolg

Für die Mannschaft von Marchfeld Donauauen ist das Remis ein klarer Erfolg für die Mannschaft. Außerdem kann die Mannschaft mit den erarbeiteten Chancen sehr zufrieden sein. Die Mannschaft von Marchfeld Donauauen spielte mit den jungen Veilchen auf Augenhöhe und erspielte sich einige Chancen, jedoch blieben diese ungenutzt. Nachdem man zuhause auch ein 0:0 gegen die Young Violets erzwingen konnte, ist die Mannschaft auch in Favoriten mit dem Punktgewinn mehr als zufrieden. Für die jungen Veilchen sind es im Aufstiegsrennen ein kleiner Patzer. Somit bleibt es zwischen den Plätzen drei und acht sehr eng und somit ist im Tabellenmittelfeld alles möglich!

Fazit

Nachdem man bereits bei Marchfeld 0:0 spielte, blieb auch das Duell in Favoriten torlos. Für beide Mannschaften ist die Punkteteilung kein Erfolg, jedoch kann sich die Mannschaft aus Marchfeld durchaus zufrieden schätzen. Nächste Woche spielen die Marchfeld zuhause gegen den SCU Ardagger und die jungen Veilchen sind in Leobendorf zu Gast.

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic - Aleksa Ilic, Esad Bejic, Petar Markovic - Osman Abdi, Mikolaj Sawicki, Philipp Maybach, Marcel Stöger, David Ewemade - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Fabian Jankovic, Dominik Nisandzic, Luka Izderic, Konstantin Aleksa, Marijan Österreicher



Trainer: Mag. Stephan Helm

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny (K), Simeon Kohut, David Oroshi, Julian Buchta - Francis Bolland, Benjamin Budimir, Corvin Aussenegg, Nicolas Meister - Luka Duvnjak, Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Francesco Lovric, Pascal Sagmeister, Philip Kurz, Emil Harrer, Joel Richards



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc

Fotocredit: Josef Parak