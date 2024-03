Marchfeld Donauauen bezwingt SCU Ardagger bei Torhüter-Show

Details Freitag, 08. März 2024 23:04

In der 18. Runde der Regionalliga Ost war der SCU Ardagger zu Gast bei der Mannschaft von Marchfeld Donauauen. Nachdem man sich in der Hinrunde mit einem torlosen Remis trennte, gibt es bei Marchfeld einen Sieger! Die Mannschaft aus Marchfeld erkämpfte sich letzte Woche ein Unentschieden bei den Young Violets und können auch diesmal punkten! Sie bezwingen die Mannschaft aus Ardagger mit 1:0. Auch der SCU Ardagger erkämpfte sich letzte Woche gegen die Mannschaft von Toni Polster ein 0:0 Remis. Die Mannschaft von Marchfeld Donauauen kämpft sich in der Tabelle somit weiter nach oben.

Chancen ohne Ende

"Es war eine spannende Partie und konnten wichtige drei Punkte einfahren", erklärte Trainer Hannes Friesenbichler. "Nachdem wir früh in der Partie in Führung gegangen sind hatten wir einige weitere Chancen, welche der Torwart souverän parierte. Auch unser Schlussmann hatte einige Aufgaben, wo er sich auszeichnen konnte. "In der zweiten Halbzeit hätten wir oft den Sack zumachen können, haben unsere erspielten Chancen nicht genutzt", betonte Trainer Friesenbichler. "Es war eine Partie der Torhüter, die auf beiden Seiten sehr gut den Kasten sauber gehalten haben! Da wir die Partie nicht entschieden haben, wurde es in der Schlussphase vor allem durch die hohen Bälle über die Abwehrkette nochmals spannend, jedoch konnten wir alle Chancen gut verteidigen", fügte Friesenbichler hinzu. "Ich bin froh über die drei Punkte und bin zuversichtlich für mehr! Ziel sind die oberen Tabellenplätze, sprich die Top 5", betonte Trainer Friesenbichler. "Nächste Woche gegen Traiskirchen wird sehr interessant und wir rechnen mit einer Partie auf Augenhöhe, um die Top 5", fügte Friesenbichler hinzu.

SCU Ardagger weiterhin ohne Auswärtssieg

Auch der SCU Ardagger hat in der Rückrunde auswärts weiterhin zu kämpfen! Aus neun Auswärtsspielen lediglich ein Unentschieden ist für den Klassenerhalt eigentlich zu wenig. Durch die fast lupenreine Heimbilanz ist man noch vor dem Abstieg bewart, jedoch darf man sich keine Patzer leisten. Auch in dieser Partie erspielte sich die Mannschaft aus Ardagger einige Chancen, welche jedoch ungenutzt blieben! In Minute 19 erzielte Luka Duvnjak den einzigen Treffer der Partie und es war eine wilde Abwehrschlacht bis zum Schluss. Für den SCU Ardagger ist das Ziel der Klassenerhalt klar vor Augen, jedoch müssen sie auswärts ihre Chancen nutzen und ein paar Punkte sammeln. Nächste Woche wartet auf die Mannschaft aus dem Marchfeld der FCM Traiskirchen, was eine Partie auf Augenhöhe verspricht. Der SCU Ardagger kann kommende Spielwoche die Heimstärke wieder aufspielen lassen und gegen Leobendorf Punkte einfahren!

Aufstellung:

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny (K), Simeon Kohut, David Oroshi, Julian Buchta - Francis Bolland, Benjamin Budimir, Corvin Aussenegg, Nicolas Meister - Luka Duvnjak, Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Francesco Lovric, Eldis Bajrami, Philip Kurz, Emil Harrer, Joel Richards



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Sebastian Aigner - Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer, Florian Elser - Martin Grubhofer, David Kandutsch, Jakob Köstler - Gabriel Spreitzer, Alexander Weinstabl, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Moritz Herbst, Florian Schleindlhuber, Lukas Kiehberger, Sebastian Weniger, Marjan Gamsjäger, Maximilian Kerschner



Trainer: Michael Unterberger