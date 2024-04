SV Oberwart bezwingt Tabellenschlusslicht ASV Draßburg im Abstiegrennen

Details Samstag, 13. April 2024 00:54

In der 23. Runde der Regionalliga Ost war der SV Oberwart zu Gast beim ASV Draßburg. Für beide Mannschaften gerade im Abstiegsrennen ein unglaublich wichtiges Spiel, um den direkten Konkurrenten Punkte zu stehlen und selbst zu punkten. Nachdem die Oberwarter das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnten, wollen sie auch auswärts beim ASV Draßburg erfolgreich sein und zumindest einen Punkt mitnehmen. Die Gäste wollen nach der 0:6 Blamage gegen Donaufeld erneut punkten, um im Abstiegkampf nicht zu weit nach unten zu rutschen. Für die Hausherren steht natürlich ebenso ein Punktgewinn an oberster Stelle.

Wichtige drei Punkte

"Wir haben im Großen und Ganzen verdient gewonnen, obwohl wir am Ende mit den zwei späten Treffern natürlich etwas Glück hatten", erklärte Co-Trainer Bernd Kager. "Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert, müssten aber auch starke Phasen der Gegner verteidigen. Nach ein paar guten Chancen konnten wir schlussendlich auch in Führung gehen und das 1:0 in die Pause mitnehmen. In der zweiten Halbzeit waren die Draßburger drückender und wir konnten nicht das 2:0 erzielen und mussten den Ausgleich hinnehmen", fügte Bernd Kager hinzu. "Danach war die Partie ausgeglichen und wir mussten einige Chancen wegverteidigen. Am Ende waren wir jedoch wieder besser und konnten in Minute 88 die Führung erzielen. In der Nachspielzeit konnten wir dann noch einen Konter ausnutzen, um den Sieg zu fixieren", erklärte Bernd Kager. "Mit dem Sieg sind wir natürlich sehr zufrieden, aber wir werden jetzt natürlich nach vorne schauen und uns auf das Spiel gegen die Young Violets vorbereiten", betonte Co-Trainer Bernd Kager.

Später Siegtreffer

Mit einem Sieg könnten sich die Oberwarter einen kleinen Puffer aufbauen und dem FavAC ein wenig entwischen. Es waren wilde Anfangsminuten in denen die Gäste zahlreiche gute Chancen hatten um in Führung zu gehen. In Minute 28 konnte Lukas Ried schlussendlich eine Chance nutzen und die Gäste in Führung bringen. Die Gäste spielten weiterhin souverän, konnten die Führung jedoch nicht ausbauen. Nach der Halbzeit waren die Hausherren mehr am Drücker und konnten dann auch verdient in Minute 67 ausgleichen. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, kamen die Gäste aus Oberwart nochmals mit Schwung nach vorne und so war es erneut Lukas Ried der in Minute 88 den Siegtreffer für die Gäste erzielen konnte. Die Draßburger warfen daraufhin alles nach vorne und und die Gäste konnten einen Konter in der 95. Minute eiskalt ausnutzen und die wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf einfahren.

Draßburg: Christopher Stadler - Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Marko Grubesic, Tizian Marth, Florian Krutzler - Niklas Lang, Andreas Lemut



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Raphael Schuster, Julian Pointner, Raphael Federer, Tomas Nagy, Alexander Sinabel



Trainer: Mag. Michael Porics

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Sebastian Schwarz, Michael Huber, Bernd Kager, Patrick Farkas - Dominik Doleschal, Simon Radostits, Lukas Ried, Rajko Rep, Stefan Wessely (K) - Thomas Herrklotz



Ersatzspieler: Daniel Glander, Erik Csaba Burai, Lukas Zapfel, Csaba Mester, Johannes Polster, Kilian Koch



Trainer: Gernot Plassnegger