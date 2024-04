Remis im Bezirksderby: FavAC punktet gegen die Young Violets

Details Samstag, 13. April 2024 01:23

In der 23. Runde der Regionalliga Ost war der FavAC zu Gast bei den Young Violets. Im Bezirksderby sind beide Mannschaften heiß auf den Sieg und wollen unbedingt drei Punkte. Nachdem die Young Violets zuletzt souverän gegen die Mannschaft aus Neusiedl gewinnen konnte, wollen sie diese Siegesserie fortsetzen und auch gegen die Favoritner im Derby drei Punkte einfahren und in der Tabelle einen großen Schritt nach oben machen. Für den FavAC wäre bereits ein Punkt ein voller Erfolg, um den Abstieg entgegenzuwirken und gegen einen starken Gegner punkten zu können. Nachdem die Young Violets das Hinspiel mit 4:1 für sich entscheiden konnten, wollen sie auch in der Heimat drei Punkte mitnehmen.

Remis zu wenig

"Vom Spielverlauf her waren wir klar die bessere Mannschaft und daher ist auch das Remis zu wenig für uns", erklärte Sportlicher Leiter Manuel Takacs. "Nach zahlreichen Chancen und zwei Lattentreffer konnten wir nur ein 1:1 erspielen. Die Gäste haben ab der 60 dann nochmal sehr gut in die Partie gefunden und konnten den Ausgleich erzielen. Daraufhin war bei uns auch ein wenig der Wurm drinnen und wir konnten uns danach keine klare Torchance mehr erarbeiten", fügte Sportlicher Leiter Manuel Takacs hinzu. "Trotzdem bin ich stolz auf unsere Mannschaft und muss vor allem auch den jungen Spielern gratulieren, für sehr starke Leistungen. Am Ende ist der Punkt jedoch zu wenig für uns, und wir müssen konsequenter in unserer Chancenverwertung werden, um die drei Punkte mitzunehmen. Nächste Woche gegen Oberwart, wollen wir uns natürlich wieder sehr gut vorbereiten und es ist für mich auch ein emotionales Duell, da ich selbst dort bereits gespielt habe und jetzt meine Jungs gegen meine alten Kollegen spielen sehen werde", erklärte Sportlicher Leiter Manuel Takacs.

Starke zwanzig Minuten reichen FavAC für Remis

Beide Mannschaften spielten von Anfang an sehr gut und waren gut in der Partie, nach rund 15 Minuten waren die Hausherren deutlich besser in der Partie, konnten sich aber keine klare Torchance erarbeiten. Der FavAC stand sehr tief und konnte die Angriffe der Hausherren sehr gut verteidigen. Kurz vor der Pause waren die Gäste jedoch bereits in der Kabine und so war es Goalgetter Hosiner der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1:0 erzielen konnte. In der zweiten Halbzeit waren ebenso die Hausherren zuerst besser in der Partie und konnten mit zwei Lattentreffern ihre Stärke unter Beweis stellen. Nachdem die Young Violets keinen Treffer nachlegen konnten, kamen die Gäste gefährlich nach vorne und konnten direkt eiskalt ausgleichen. Nach kurzem Wachrütteln waren die Hausherren wieder die spielbestimmende Mannschaft, konnten aber keinen weiteren Treffer erzielen.

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic - Fabian Jankovic, Lars Stöckl, Petar Markovic - Dominik Nisandzic, Osman Abdi, Philipp Maybach, David Ewemade, Marijan Österreicher - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Lorian Metaj, Mikolaj Sawicki, Julian Roider, Konstantin Aleksa, Romeo Mörth



Trainer: Mag. Stephan Helm

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Alphonse Denis Soppo, Marc Ortner - Niklas Immanuel Alozie, Allan Wan Kut Kai, Abdelrahman Shousha, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Benjamin Mustafic, Antonio Vidovic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Zoran Mihailovic, Turan Aydin, Kader Bamba, Ali Khodadadzada, Viktor Petrovic



Trainer: Dozhghar Kadir