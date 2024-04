Neusiedl am See beendet beim SG Ardagger/Viehdorf Negativserie

Details Samstag, 13. April 2024 12:45

"In Ardagger musst du erst einmal gewinnen und dann auch noch in unserer Situation mit drei Niederlagen in Folge." Der SC Neusiedl/See 1919 ist mit einem knappen 1:0 beim SG Ardagger/Viehdorf an diesem 23. Spieltag auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, konnten die Burgenländer einen wichtigen Auswärtssieg holen. Goldtorschütze war Lukas Haubenwallner (14.).

Neusiedl schlägt früh zu

Für die Jungs von Trainer Stefan Rapp ging es um nicht weniger als den Abstand zu den Abstiegsregionen wieder zu vergrößern und das merkte man den Gästen auch sofort an. "Wir haben spielerisch eigentlich gut losgelegt und Akzente setzen können", war Rapp mit dem Auftritt in der Anfangsphase zufrieden. Lukas Haubenwaller belohnte die engagierte Frühphase und konnte nach einer starken Pressingaktion den Ball erobern und dann trocken im Eins-gegen-Eins mit Ardagger-Keeper Sebastian Aigner einschieben (14.).

Hausherren vergeben Elfer

Die Gastgeber brauchten den Ausgleich und hatten ein paar Minuten vor der Pause auch die große Chance dazu. Nach einem fragwürden Elferpfiff hielt Mathias Gindl im Kasten der Gäste den Strafstoß (39.).

In Unterzahl zum Sieg

In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren dann präsenter und hatten auch mehr vom Spiel. "Wir haben sie im Aufbau nicht zustellen können und sie haben zusätzlich noch die Seiten sehr gut überladen", war Rapp mit der Phase nicht zufrieden. Neusiedl-Akteur Niklas Streimelweger kassierte in Minute 60 und 70 jeweils eine Gelbe Karte und musste daher vorzeitig unter die Dusche. In Überzahl versuchten es die Niederösterreicher hauptsächlich mit hohen Bällen. Chancen schauten aber keine heraus. Auf der Gegenseite hätte Arbnor Prenqi die Entscheidung am Fuß gehabt, schoss aber im Konter über das Tor. Das sollte am Ende aber nicht ausschlaggebend sein.

Stefan Rapp: "In Ardagger musst du erst einmal gewinnen und dann auch noch in unserer Situation mit drei Niederlagen in Folge. Halbzeit eins war gut, Halbzeit zwei spätestens nach dem Ausschluss schon etwas schwieriger. Es kann ja jederzeit etwas passieren, da hätte ich mir schon frühzeitig eine Entscheidung erhofft. Aber es ist ja nochmal alles gut gegangen."

Nächster Prüfstein für Ardagger/Viehdorf ist Favoritner AthletikClub (Freitag, 20:00 Uhr). SC Neusiedl am See 1919 misst sich am selben Tag mit FCM Flyeralarm Traiskirchen (19:00 Uhr).

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Sebastian Aigner - Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Florian Elser - Jonas Killinger, Martin Grubhofer, David Kandutsch, Jakob Köstler - Gabriel Spreitzer, Toprak Ilke Galitekin, Alexander Weinstabl



Ersatzspieler: Moritz Herbst, Elias Reickersdorfer, Sebastian Weniger, Marjan Gamsjäger, Dusan Zuza, Max Königshofer



Trainer: Michael Unterberger

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, Raphael Strasser, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Lukas Gatti - Marek Rigo, Daniel Toth, Marcel Toth - Arbnor Prenqi, Lukas Haubenwaller



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Raul Bucur, Elias Tarzi, Matus Vlna, Tugay Arslan



Trainer: Stefan Rapp

Regionalliga Ost: SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf – SC Neusiedl am See 1919, 0:1 (0:1)

14 Lukas Haubenwaller 0:1

Foto: Michael Weiss