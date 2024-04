Hin und her und doch kein Sieger - Traiskirchen und Mauerwerk trennen sich remis

Details Samstag, 13. April 2024 12:59

"Klar war die Negativserie bei dieser jungen Mannschaft im Kopf. Normal gewinnst du eine solche Partie auch aber aktuell ist es schon schwierig." Für Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Traiskirchen, war das 2:2 gegen den FC Mauerwerk aber zumindest eine Unterbrechung der Niederlagenserie, die zuletzt vier Spiele andauerte. Beide Teams lagen in sowohl in Führung als auch in Rückstand. Für Ilco Naumoski waren es indes zwei verlorene Punkte.

Unterhaltsames Spiel

Vor 200 Zuschauern markierte Nadir Ajanovic das 1:0 für FCM Flyeralarm Traiskirchen (18.). Nach einer starken Aktion von Marc Helleparth über links, der im Dribbling einen Verteidiger stehenließ, spielte dieser einen Stanglpass in den Rückraum und Ajanovic musste nur mehr einschieben. Eine Führung, die nach knapp 20 Minuten durchaus in Ordnung ging, hatten die Niederösterreicher doch anfangs mehr vom Spiel. Davon geweckt schlug Mauerwerk aber gleich wieder zurück. Wilfried Domoraud netzte nach einem Eckball zum 1:1 (23.). Mauerwerk kam auch in weiterer Folge zu guten Möglichkeiten. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden aber keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Mauerwerk dreht Partie

Kurz nach Wiederanpfiff schlug Mauerwerk erneut zu und drehte damit die Partie. Tobias Gabris nutzte nach einem Einwurf ein Durcheinander in der Abwehr der Hausherren und stellte auf 2:1 (48.). Danach dominierte aber wieder Traiskirchen die Partie und kam schnell zum Ausgleich. Marc Helleparth war es, der in der 56. Minute, erneut nach einem starken Dribbling, das Spielgerät mit einem Schlenzer im Tor des Schlusslichts unterbrachte. Traiskirchen versuchte nachher noch den Siegtreffer zu erzielen. Es gelang nur nicht mehr.

Drazen Grujicic: "Wir haben nach wie vor viele Verletzte und einigen Spielern fehlt auch einfach die Erfahrung. Normalerweise gewinnen wir die Partie aber in der aktuellen Situation können wir auch zufrieden sein, dass die Niederlagenserie jetzt einmal zu Ende ist."

Ilco Naumoski: "Wir haben mit dem letzten Aufgebot gespielt und trotzdem waren wir die bessere Mannschaft. Wir hätten vier oder fünf Tore machen können. Es ist unglaublich, Woche für Woche gibt es Schiedsrichterentscheidungen, die nicht zu packen sind. Einen klareren Elfer habe ich noch nie gesehen. Es hilft nichts, wenn er sich nach dem Spiel entschuldigt und wir steigen ab."

Am kommenden Freitag tritt FCM Traiskirchen bei SC Neusiedl am See 1919 an, während FC Mauerwerk einen Tag später SC Wiener Viktoria empfängt.

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Fatih Balli, Amar Helic, Michael Tercek - Robin Linhart, Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer, Niklas Schneider - Marc Helleparth, Patrick Mijatovic



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Petar Mijatovic, Marvin Trost, Benoit Onambele Baulay, Jude Malu Kelo Ma Ndumu, Jan Kirchmayer



Trainer: Johann Kleer

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Ertugrul Tuysuz, Strahinja Bosnjak, Tobias Gabris, Maksym Yesyp, Freud Codjo Gnindokponou, Leon Najdovski



Ersatzspieler: Zidan Koyun, Arian Benjamin Bilic, Zak Borenyi Amantana, Harun Cetin, Loren Limani, Sandro Kristianidi



Trainer: Ilco Naumoski

Regionalliga Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen – FC Mauerwerk Immo, 2:2 (1:1)

56 Marc Helleparth 2:2

48 Tobias Gabris 1:2

23 Wilfried Domoraud 1:1

18 Nadir Ajanovic 1:0