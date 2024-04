Misslungener Panenka-Elfer rettet Wiener Sport-Club Punkt gegen FC Marchfeld-Donauauen

Details Freitag, 19. April 2024 22:31

1:1 hieß es nach dem Spiel von Wiener Sport-Club gegen FC Marchfeld Donauauen. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von FC Marchfeld Donauauen ausgegangen.

Führung und Ausgleich

Das Spiel war von Beginn an umkämpft. Keines der beiden Teams kann sich echte Vorteile erspielen. Nach etwa 15 Minuten setzt dann Regen ein und der Großteil der Fans - unglaubliche 1912 an der Zahl - flüchtete auf die "blaue Tribüne", die einzige noch überdachte am Sport-Club-Platz. Martin Pajaczkowski war es, der in der 22. Minute das 1:0 für Wiener Sport-Club besorgte - er kommt im Strafraum den Ball und schließt aus kurzer Distanz ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird. Im Gegenteil, denn Benjamin Budimir schoss für FC Marchfeld Donauauen in der 29. Minute den Ausgleich - nach einem Angriff über die rechte Seite schließt er ab. Mit dem 1:1 geht es dann auch in die Pause.

Elfer im Panenka-Stil wird gehalten

Im zweiten Durchgang wird der Regen stärker und das Spiel choatischer. Beide Teams sind bemüht und kommen auch immer wieder einmal gefährlich vor das Tor, doch das Leder will nicht ins Tor. Der Sport-Club wird dann immer stärker und hat das Spiel im Griff, kann aber gute Angriffe und auch Eckballserien nicht nutzen. Kurz vor Schluss dann plötzlich die Riesenchance für die Gäste - es gibt Elfmeter nach einem Foulspiel. Anstatt die Führung zu erzielen, hält aber der Goalie der Heimischen den Elfer, den der Schütze Bajrami versucht hatte, im Panenka-Stil mitten aufs Tor zu heben. Prögelhof blieb aber stehen und kann den Ball fangen. Das ist es dann auch gewesen. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Mag. Jan Uwe Thiel setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Ein Punkt reichte Wiener Sport-Club, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 35 Punkten stehen die Gastgeber auf Platz sechs. Wiener Sport-Club verbuchte insgesamt neun Siege, acht Remis und sieben Niederlagen. Sechs Spiele ist es her, dass Wiener Sport-Club zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nachdem FC Marchfeld Donauauen die Hinserie auf Platz acht abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der Gast aktuell den dritten Rang. FC Marchfeld Donauauen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Elf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat FC Marchfeld Donauauen momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich FC Marchfeld Donauauen weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Samstag tritt Wiener Sport-Club bei SV Sparkasse Leobendorf an, während FC Marchfeld Donauauen einen Tag zuvor FC Mauerwerk Immo empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Csandl (Trainer Wiener Sport-Club): "Nach dem Spiel fühlt es sich wie ein gewonnener Punkt an, weil wenn der Gegner den Elfer reinmacht und Prögi das nicht überluchst, dann wäre nicht mehr viel Zeit gewesen, noch den Ausgleich zumachen. Ich denke, dass das Remis auch gerecht ist. Wir sind etwas gegen den Spielverlauf in Führung gegangen und haben in der zweiten Halbzeit nicht nachlegen können."

Aufstellungen:

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Philipp Haas, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Oguzhan Özlesen, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Miroslav Beljan, Philip Buzuk



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Florian Gerstl, Felix Kerber, Lucas Pfaffl, Dominik Akrap, Pascal Macher



Trainer: Edvin Merdzic

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Francesco Lovric, Simeon Kohut, David Oroshi, Julian Buchta - Eldis Bajrami (K), Francis Bolland, Benjamin Budimir, Corvin Aussenegg - Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Mikhail Kalini, Pascal Sagmeister, Philip Kurz, Emil Harrer, Joel Richards



Trainer: Hannes Friesenbichler

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club – FC Marchfeld Donauauen, 1:1 (1:1)

29 Benjamin Budimir 1:1

22 Martin Pajaczkowski 1:0